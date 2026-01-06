दिल्ली के मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में लगी आग, पति-पत्नी और मासूम बच्ची की जलकर दर्दनाक मौत

दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में आग लगी है. इस घटनाा में पति-पत्नी और उनकी मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, वहीं पुलिस मामले की तहत तफ्तीश कर रही है.

दमकल विभाग के मुताबिक उन्हें रात को 2:39 पर डीएमआरसी क्वार्टर के घरेलू सामान में आग लगने की कॉल मिली थी, जिसके बाद 6 गाड़ियों को मौके पर आग बुझाने के लिए भेजा गया था. 5वें फ्लोर पर आग लगी थी इस आग में जब दमकल की टीम अंदर पहुंची तो वहां पर तीन लोगों के शव जली हालत में मिले. इस हादसे में मरने वाले का नाम अजय है, जिनकी उम्र 42 साल है. वहीं इनकी पत्नी नीलम और बेटी जान्हवी भी इस दर्दनाक हादसे में जलकर मर गई हैं.

(ये खबर अपडेट हो रही है)