दिल्ली में नगर निगम को नया नेतृत्व मिल गया है. दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वाही महापौर चुने गए हैं. वहीं मोनिका पंत को उप महापौर बनाया गया है. यह चुनाव निगम की सामान्य सभा में हुआ.

चुनाव में प्रवेश वाही ने कांग्रेस के उम्मीदवार जरीफ को बड़े अंतर से हराया. कुल 165 वोट पड़े, जिसमें से वाही को 156 वोट मिले, जबकि जरीफ को सिर्फ 9 वोट मिले. कोई भी वोट रद्द नहीं हुआ. आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया.

ये भी पढ़ें: MCD के नए मेयर बने प्रवेश वाही, मोनिका पंत डिप्टी मेयर, CM रेखा गुप्ता ने दी बधाई

'50 करोड़ की नई मशीनें खरीदेंगे'

महापौर बनने के बाद प्रवेश वाही ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता दिल्ली को साफ-सुथरा बनाना है. उन्होंने बताया कि शहर की सफाई सुधारने के लिए करीब 50 करोड़ रुपये की नई मशीनें खरीदी जाएंगी. साथ ही जो ठेकेदार ठीक से काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

'शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे'

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि आम लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सके. खासकर लैंडफिल साइट्स पर जमा पुराने कचरे को हटाने और उससे जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी. दिल्ली में गाजीपुर, भलस्वा और ओखला जैसे कचरे के पहाड़ लंबे समय से बड़ी समस्या बने हुए हैं, जिनसे प्रदूषण और बीमारियां फैलती हैं.

जनता के हित में करेंगे काम- उप महापौर मोनिका पंत

वहीं उप महापौर मोनिका पंत ने भी लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि वे जनता के हित में काम करेंगी. वहीं सदन के नेता जय भगवान यादव ने कहा कि शहर में विकास कार्य तेज किए जाएंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि निगम की कमाई बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे.

'तेजी से होगा विकास'

दिल्ली नगर निगम देश की सबसे बड़ी नगर संस्थाओं में से एक है, जो शहर की सफाई, सड़कों, पार्कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी संभालती है. पिछले कुछ सालों में कचरा, फंड की कमी और तालमेल की दिक्कतें बड़ी चुनौती रही हैं. अब नए महापौर से लोगों को उम्मीद है कि शहर साफ होगा, सुविधाएं बेहतर होंगी और विकास के काम तेजी से पूरे होंगे.

ये भी पढ़ें: दिनदहाड़े 70 लाख की लूट का चौंकाने वाला खुलासा, दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा