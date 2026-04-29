MCD के नए मेयर बने प्रवेश वाही, मोनिका पंत डिप्टी मेयर, CM रेखा गुप्ता ने दी बधाई

रोहिणी पूर्व से बीजेपी पार्षद प्रवेश वाही बुधवार (29 अप्रैल) को दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर चुने गए हैं. वाही को 156 वोट मिले, जिनमें इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 14 पार्षदों का समर्थन शामिल है. इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार हाजी जरफ को 9 वोट मिले. आनंद विहार से बीजेपी पार्षद मोनिका पंत 156 वोटों के साथ डिप्टी मेयर चुनी गईं हैं.

बेगमपुर से जय भगवान यादव और पहाड़गंज से मनीष चड्ढा बीजेपी की ओर से स्थायी समिति में चुने गए, जबकि शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी के पार्षद जलज चौधरी भी एमसीडी समिति में चुने गए. मेयर चुने जाने पर वाही ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा, "हम आने वाले महीनों में दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे. हम दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे."

CM रेखा गुप्ता ने दी प्रवेश वाही और मोनिका पंत को बधाई

उधर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वाही जी को मेयर और मोनिका पंत को डिप्टी मेयर चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा, ''यह दिल्ली के विकास की निरंतरता और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की जीत है. आपके सक्षम नेतृत्व में, नगर प्रशासन विकास कार्यों में नई गति प्राप्त करेगा और दिल्लीवासियों के जीवन को सुगम बनाने के हमारे साझा संकल्प को साकार करेगा. आपके सफल और गौरवशाली कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं.''

AAP ने नहीं किया मतदान

एमसीडी में इस साल के मेयर चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 273 वोट थे, जिनमें 249 पार्षद, दिल्ली विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक, सात लोकसभा सांसद और दिल्ली से 3 राज्यसभा सदस्य शामिल थे. जीतने के लिए उम्मीदवार को 137 वोटों की जरूरत थी. आम आदमी पार्टी (AAP) ने मेयर चुनाव में मतदान नहीं किया.

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सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा था?

इससे पहले, AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि इस कदम से BJP को नगर निकाय का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का मौका मिलेगा और आप को सत्ताधारी पार्टी के शासन संबंधी भेद खोलने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, ''सभी स्तरों पर सत्ता में होने के बावजूद, बीजेपी दिल्ली में कोई बदलाव लाने में विफल रही है. बीजेपी को काम करना नहीं आता.''

सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि सिर्फ AAP ही काम करना जानती है. इससे पहले, AAP का महापौर पद पर नियंत्रण था, जिसमें महेश कुमार खिंची ने नवंबर 2024 के चुनाव में सिर्फ तीन वोटों से जीत हासिल की थी. पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC)- इन तीनों नगर निकायों को 22 मई, 2022 को दिल्ली नगर निगम के रूप में मिला दिया गया था.

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