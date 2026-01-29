दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है. नेता सदन प्रवेश वाही ने बजट का स्वागत करते हुए इसे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, विकासोन्मुखी और एमसीडी के इतिहास में मील का पत्थर करार दिया है. उनका कहना है कि यह बजट निगम की आर्थिक सेहत सुधारने के साथ-साथ नागरिक सुविधाओं को नई दिशा देगा.

नेता सदन प्रवेश वाही ने कहा कि यह बजट संभवतः एमसीडी के इतिहास का पहला लाभ वाला बजट है, जो निगम के बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शी कार्यप्रणाली को दर्शाता है. उन्होंने संपत्ति कर संग्रह को मजबूत करने, पार्किंग सुविधाओं के विस्तार, विज्ञापन व्यवस्था में पारदर्शिता, साप्ताहिक बाजारों के नियमितीकरण और आय बढ़ाने के अन्य प्रयासों की सराहना की.

वायु प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष फोकस

प्रवेश वाही ने कहा कि बजट में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस और दूरगामी पहल की गई है. विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सड़कों की नियमित सफाई, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और हरियाली बढ़ाने जैसे कदम दिल्ली को स्वच्छ बनाने में सहायक होंगे. लैंडफिल साइटों को कूड़ा मुक्त कर वहां हरित क्षेत्र और जन-सुविधाएं विकसित करने का निर्णय भी एक बड़ा और सराहनीय कदम है.

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई मजबूती

उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बजट दूरदर्शी साबित होगा. एमसीडी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, नियमित स्वास्थ्य जांच, योग शिक्षा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने से बच्चों के भविष्य को नई मजबूती मिलेगी. वहीं हर वार्ड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मातृ-शिशु केंद्र, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और पंचकर्म केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव आम लोगों को उनके घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा.

निगम कर्मचारियों के हितों को मिली प्राथमिकता

नेता सदन ने कहा कि इस बजट में निगम कर्मचारियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है. वर्षों से लंबित कर्मचारियों और डॉक्टरों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा. समय पर पदोन्नति, रिक्त पदों पर नई भर्तियां और कार्यक्षमता बढ़ाने के प्रयास कर्मचारियों का मनोबल मजबूत करेंगे.

महिला सुरक्षा और स्मार्ट सिटी की दिशा में पहल

प्रवेश वाही ने बताया कि बजट में महिला सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, पार्कों का विकास, हरित दिल्ली अभियान, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, मल्टीलेवल पार्किंग और आधुनिक शौचालयों जैसी योजनाएं शामिल हैं. इन पहलों से दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी.

वाही ने कहा कि यह बजट विकास, पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों के सशक्तिकरण का संतुलित दस्तावेज है. इसके प्रभावी क्रियान्वयन से दिल्ली नगर निगम एक मजबूत, आत्मनिर्भर और नागरिक हितैषी संस्था के रूप में आगे बढ़ेगा.