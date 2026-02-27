अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, 'कोर्ट का फैसला सीधा-सीधा...'

दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई से जुड़े केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि आज लोअर कोर्ट का जो फैसला है, उसमें सीधा-सीधा उन्होंने संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है. जांच एजेंसी भी लगातार ये बात कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है.

न्यायिक प्रक्रिया अभी बहुत लंबी है- सचदेवा

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "वो बार-बार सिम कार्ड नष्ट किए गए, वो बार-बार टेलीफोन नष्ट किए गए, उनका कोई अता-पता नहीं मिला. इसी बात का उल्लेख निर्णय में भी है. अरविंद केजरीवाल आपको इस लोअर कोर्ट से थोड़ी राहत तो मिलती है लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अभी बहुत लंबी है. अभी-अभी जानकारी मिल रही है कि जांच एजेंसी ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है. लेकिन दिल्ली की जनता ने अपना फैसला दिया था कि केजरीवाल आप भ्रष्टाचारी हैं. आपके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि अगर शराब नीति ठीक थी तो आपने वापस क्यों ली? क्यों आपने ठेकेदारों की परसेंटेज 6 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी? एक बोतल पर एक बोतल फ्री क्यों की? इनका कोई जवाब नहीं है."

'आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए'

दिल्ली बीजेपी चीफ ने आगे कहा, "अरविंद केजरीवाल, आप भ्रष्टाचारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. शराब घोटाला तो एक घोटाला है. राशन घोटाला है, स्वास्थ्य घोटाला है, लेबर का घोटाला है, आपने अपने ऑफिस में जो लोगों की जमात लगाई थी वो बहुत बड़ा घोटाला है. आप आदतन अपराधी हैं. जिस तरह से मैंने आपको आज मीडिया में कलाकारी दिखाते हुए देखा, मुझे तो लगता है कि आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए...अंतत: ये बात साबित होगी कि आप भ्रष्टाचारी हैं."

आप के नेताओं ने क्या कुछ कहा?

कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये आजाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि आप आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है. मनीष सिसोदिया ने कहा, "बीजेपी और उनकी सभी एजेंसियों द्वारा हमें बेईमान साबित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद आज यह साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल-मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं."