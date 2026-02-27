हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: राजधानी की सैर होगी अब और खास, सड़कों पर आई डबल डेकर टूरिस्ट बस, मिलेगा अनोखा ट्रैवल एक्सपीरियंस

Delhi News in Hindi: दिल्ली सरकार ने पर्यटकों के लिए डबल-डेकर और इलेक्ट्रिक AC टूरिस्ट बस सेवा शुरू की है. जो ऑनलाइन बुकिंग के साथ राजधानी के प्रमुख ऐतिहासिक और आधुनिक स्थलों का आरामदायक दर्शन कराएगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 04:13 PM (IST)


दिल्ली घूमने आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों के लिए अब राजधानी की सैर पहले से ज्यादा यादगार होने जा रही है. शहर की ऐतिहासिक और आधुनिक पहचान को एक साथ देखने का मौका देने के लिए दिल्ली सरकार शुक्रवार (27 फरवरी) से विशेष डबल डेकर टूरिस्ट बस सेवा शुरू कर रही है. इस पहल का मकसद पर्यटकों को आरामदायक और व्यवस्थित तरीके से दिल्ली दर्शन कराना है.

नई सेवा का औपचारिक शुभारंभ आज दोपहर किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर्तव्य पथ के पास रफी मार्ग टी-पॉइंट से राजधानी की पहली डबल डेकर बस को रवाना करेंगी. इस मौके पर पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. सरकार का कहना है कि यह पहल राजधानी के पर्यटन ढांचे को नई पहचान देगी.

इलेक्ट्रिक और एसी सुविधाओं से लैस होंगी बसें

डबल डेकर बस के साथ ही दो अन्य एयर कंडीशंड लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बसें भी सेवा में शामिल की जा रही हैं. ये सभी बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी ताकि यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव मिल सके. पर्यावरण के लिहाज से भी इन इलेक्ट्रिक बसों को अहम कदम माना जा रहा है.

ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य, पर्यटन वेबसाइट से मिलेगा पास

इन बसों में सफर करने के इच्छुक लोगों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी. दिल्ली पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टिकट आरक्षित किए जा सकेंगे. इससे भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा दोनों सुनिश्चित की जाएंगी.

एक ही सफर में पूरी दिल्ली दर्शन

नई टूरिस्ट बस सेवा राजधानी के कई प्रमुख आकर्षणों को एक ही रूट में समेटेगी. इसमें प्रधानमंत्री संग्रहालय, नेशनल वॉर मेमोरियल, भारत मंडपम्, नया संसद भवन परिसर और दिल्ली हाट जैसे चर्चित स्थल शामिल हैं. पर्यटक एक ही यात्रा में ऐतिहासिक विरासत से लेकर आधुनिक भारत की झलक तक देख सकेंगे.

Published at : 27 Feb 2026 04:13 PM (IST)
Delhi Government Delhi Government Delhi Darshan DELHI NEWS Tourist Bus

दिल्ली NCR
