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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMCD की स्थायी समिति में सत्या शर्मा का दोबारा चुना जाना तय, लंबित प्रस्तावों को मिल सकती है रफ्तार

MCD की स्थायी समिति में सत्या शर्मा का दोबारा चुना जाना तय, लंबित प्रस्तावों को मिल सकती है रफ्तार

Delhi News: बीजेपी ने एक बार फिर सत्या शर्मा को चेयरपर्सन पद के लिए उम्मीदवार बनाया है. विपक्ष की ओर से कोई चुनौती सामने नहीं आने के कारण उनका दोबारा चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 23 Jul 2026 02:52 PM (IST)
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दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में नेतृत्व का चेहरा बदलने की बजाय बीजेपी ने अनुभव पर भरोसा कायम रखा है. पार्टी ने एक बार फिर सत्या शर्मा को चेयरपर्सन पद के लिए उम्मीदवार बनाया है. विपक्ष की ओर से कोई चुनौती सामने नहीं आने के कारण उनका दोबारा इस अहम जिम्मेदारी तक पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है.

नई समिति के गठन के साथ ही अब उन 100 से अधिक प्रस्तावों और लंबित भवन नक्शों पर भी फैसले की उम्मीद बढ़ गई है, जो कई महीनों से स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं.

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निर्विरोध चुनाव की ओर बढ़ रही स्थायी समिति

दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति के लिए 27 जुलाई को चुनाव होना है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह गया है. समिति में बीजेपी के 12 और आम आदमी पार्टी (AAP) के छह सदस्य हैं. AAP ने चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरमैन, दोनों पदों पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है. ऐसे में सत्या शर्मा के चेयरपर्सन और सत्यपाल सिंह के डिप्टी चेयरमैन बनने का रास्ता साफ माना जा रहा है.

नामांकन के दौरान बीजेपी नेतृत्व रहा मौजूद

दोनों उम्मीदवारों ने महापौर प्रवेश वाही, उप महापौर मोनिका पंत और निगम में नेता सदन जय भगवान की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया. बीजेपी ने इस प्रक्रिया के जरिए स्पष्ट संकेत दिया कि वह निगम की सबसे प्रभावशाली समिति में अनुभवी नेतृत्व को ही आगे बढ़ाना चाहती है.

दोनों नेताओं के पास निगम प्रशासन का लंबा अनुभव

सत्या शर्मा पूर्वी दिल्ली के गौतमपुरी वार्ड से लगातार तीसरी बार पार्षद चुनी गई हैं. इससे पहले वह पूर्वी दिल्ली नगर निगम की महापौर की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं. वहीं, करावल नगर वेस्ट वार्ड से दूसरी बार पार्षद बने सत्यपाल सिंह भी निगम की कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हैं. वे पूर्वी निगम में दो बार स्थायी समिति के चेयरमैन रहने के साथ-साथ नेता सदन की भूमिका भी निभा चुके हैं.

चुनावी घोषणाओं को पूरा करने पर रहेगा जोर

नामांकन के बाद सत्या शर्मा ने कहा कि नए कार्यकाल में प्राथमिकता उन वादों को पूरा करने की होगी, जो वर्ष 2022 के एमसीडी चुनाव के दौरान जनता से किए गए थे. उनके अनुसार बीजेपी ने पिछले करीब एक वर्ष के कार्यकाल में अपने घोषणा पत्र के कई प्रमुख वादों को अमल में उतारा है. उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसे विकास कार्य भी किए गए, जो चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं थे.

स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने का दोहराया संकल्प

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि निगम का पूरा नेतृत्व राजधानी को अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ है और आने वाले समय में शहर के सौंदर्यीकरण से जुड़े अभियान और तेज किए जाएंगे.

लैंडफिल साइटों पर तेज होगा काम

महापौर के अनुसार, निगम की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण शामिल है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में लगातार प्रगति हो रही है. उनका दावा है कि ओखला लैंडफिल साइट को जल्द ही पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि भलस्वा लैंडफिल साइट को भी साफ करने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है.

मार्च के बाद नहीं हुई बैठक, फाइलों का बढ़ा बोझ

स्थायी समिति की पिछली बैठक मार्च में आयोजित हुई थी. इसके बाद समिति की बैठक नहीं होने से स्वीकृति के लिए भेजे गए प्रस्ताव लगातार बढ़ते गए. वर्तमान में 100 से अधिक प्रस्ताव समिति की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इसके अलावा भवन निर्माण से जुड़े कई नक्शे भी लंबे समय से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लंबित हैं.

नई समिति के सामने होगी तेज फैसलों की चुनौती

स्थायी समिति को एमसीडी की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था माना जाता है. ऐसे में नए कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती लंबित प्रस्तावों का निपटारा, विकास कार्यों को गति देना और प्रशासनिक फैसलों में तेजी लाना होगी. अब सभी की निगाहें 27 जुलाई के बाद होने वाली पहली बैठक पर रहेंगी, जहां इन लंबित मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
BJP AAP MCD DELHI NEWS
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