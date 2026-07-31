कालकाजी फ्लाईओवर विस्तार का रास्ता साफ, जल्द शुरू होगा काम

दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर रोजाना ट्रैफिक जाम से परेशान लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. लंबे समय से अटकी कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की दूसरी लेन के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है. निर्माण कार्य में सबसे बड़ी बाधा बनी जमीन की कमी दूर होने के बाद परियोजना जल्द रफ्तार पकड़ेगी. माना जा रहा है कि काम पूरा होने के बाद दक्षिणी दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में जाम से काफी राहत मिलेगी और यात्रियों का सफर पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगा.

फ्लाईओवर विस्तार परियोजना कई महीनों से केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि निर्माण एजेंसी के पास सामग्री और मशीनरी रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी. अब यह समस्या दोनों स्थानों पर सुलझा ली गई है.

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कालकाजी क्षेत्र में निर्माण सामग्री पहुंचनी शुरू हो चुकी है, जबकि सावित्री सिनेमा के पास भी आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है. इससे निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं.

सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के पास निर्माण गतिविधियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने करीब दो एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है. यह जमीन निर्माण सामग्री रखने और परियोजना को बिना अनावश्यक ट्रैफिक बाधा के आगे बढ़ाने के लिए अहम मानी जा रही है. भूमि मिलने के बाद अब कार्य एजेंसी को साइट संचालन में किसी बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

स्वीकृति मिलने के बावजूद नहीं शुरू हो पाया था काम

इस परियोजना को दिसंबर 2025 में प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी थी. इसी योजना के तहत मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी फ्लाईओवर से जोड़ने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था.

हालांकि, सभी औपचारिक मंजूरियों के बावजूद साइट पर पर्याप्त खाली स्थान नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था. अब यह बाधा दूर होने के बाद परियोजना को नई गति मिलने की उम्मीद है.

करीब 412 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही इस परियोजना का जिम्मा गावर कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया है. निर्धारित योजना के अनुसार दोनों फ्लाईओवर की दूसरी लेन का निर्माण अगले 24 से 30 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है. अधिकारियों का मानना है कि इससे आउटर रिंग रोड की यातायात क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

सर्वे पूरा, अब जल्द शुरू होगा असली काम

निर्माण से पहले आवश्यक भू-तकनीकी सर्वे और मिट्टी की जांच मई महीने में पूरी कर ली गई थी. इसके बाद केवल साइट पर जगह की समस्या के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी. अब दोनों स्थानों पर व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद अगले कुछ दिनों में निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू किए जाने की संभावना है.

फ्लाईओवर की दूसरी लेन बनने के बाद ग्रेटर कैलाश, नेहरू प्लेस, चित्तरंजन पार्क और चिराग दिल्ली के बीच आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है. आउटर रिंग रोड पर वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी और पीक आवर्स में लगने वाले लंबे जाम में भी कमी आ सकती है.

सरकार ने ट्रैफिक सुधार को बताया प्राथमिकता

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि आवश्यक जमीन उपलब्ध होने के बाद अब परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. वहीं, भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम लंबे समय से लोगों की बड़ी समस्या रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि परियोजना पूरी होने के बाद इस पूरे कॉरिडोर में यातायात व्यवस्था पहले की तुलना में काफी बेहतर होगी.

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परियोजना पूरी होने के बाद कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे. इसके अलावा कैप्टन गौर मार्ग, जीके-2 रोड और आसपास के प्रमुख जंक्शनों पर भी वाहनों की आवाजाही अधिक सुचारु होने की उम्मीद है. इससे हजारों दैनिक यात्रियों का समय बचेगा और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी.