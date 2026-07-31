दिल्ली में लगेगा CBG प्लांट, CM रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुआ MoU

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में शुक्रवार (31 जुलाई) को दिल्ली नगर निगम (MCD) और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच तेहखंड और ओखला में कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) प्लांट स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस परियोजना के तहत अलग किए गए ऑर्गेनिक कचरे को बायो-CNG और ऑर्गेनिक खाद में बदला जाएगा, जिससे लैंडफिल पर कचरे का बोझ कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

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सीएम रेखा गुप्ता का टिकाऊ भविष्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल दिल्ली को साफ-सुथरा, हरे-भरे और टिकाऊ भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. 'Waste to Wealth' अभियान के तहत स्थापित होने वाले इन दोनों कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांटों की कुल क्षमता 800 टन प्रतिदिन (TPD) होगी. इस परियोजना से कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित होगा, जैविक अपशिष्ट का बेहतर उपयोग किया जाएगा और राजधानी में गार्बेज माउंटेन (कूड़े के पहाड़) को कम करने के अभियान को भी नई गति मिलेगी.

आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच तेहखंड और ओखला में 800 टीपीडी क्षमता वाले कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट्स की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।



इन प्लांट्स में अलग किए गए जैविक कचरे से बायो-गैस बनाई जाएगी। इससे कचरे के पहाड़ कम होंगे, स्वच्छ… pic.twitter.com/U31ccyaCyG — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 30, 2026

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