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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: सुभासपा की चुनावी हुंकार, तालकटोरा स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन

दिल्ली: सुभासपा की चुनावी हुंकार, तालकटोरा स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन

UP Election 2027: बातचीत के दौरान पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा यह 2027 के चुनाव का शंखनाद है. कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति तय कर रही है .

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 31 Jul 2026 08:24 PM (IST)
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दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया. इस रैली में यूपी समेत कई राज्यों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए. इस महारैली का मकसद 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तय करने के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरना था.

एबीपी न्यूज़ से ख़ास बातचीत के दौरान पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा यह 2027 के चुनाव का शंखनाद है. कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति तय कर रही है . यहीं से कार्यकर्ताओं को वह मंत्र दिया जाएगा जिसको लेकर वह जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी की चुनावी जमीन मजबूत करेंगे.

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क्या बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश ?

हालाकि जब एबीपी न्यूज ने अरुण राजभर से यह पूछा कि आखिरकार चुनाव यूपी में है तो महारैली दिल्ली में क्यों क्या इस महारैली के जरिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी पर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा से ज़्यादा सीटे मांगने की तैयारी कर रही.

इस बाहर रैली के जरिए भाजपा पर दबाव बनाने की राजनीति तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं कर रही है. इन सवालों का जवाब देते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा हम बीजेपी और एनडीए के साथ मिलकर ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ थे तब उनकी 100 कुछ सिम आई थी, लेकिन अब हम बीजेपी के साथ हैं और जब हमारे कार्यकर्ता उनके साथ चुनाव में जुड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी 22 पर आकर गिरेगी.

विपक्ष ने युवाओं का आंदोलन हाईजैक किया 

अरुण राजभर ने कहा कि जेन- जी का प्रोटेस्ट विपक्ष ने हाईजैक कर लिया था. क्योंकि जब लाठी खाने की बारी आई तो विपक्ष का एक भी नेता आगे नहीं आया और उसने स्टूडेंट को लाठी खाने के लिए छोड़ दिया. जबकि विपक्ष ने उन्हें उकसाया हंगामा कराया पथराव कराया और जब लाठी खाने की बारी आई तो छात्रों को छोड़कर भाग गए.

अरुण राजभर ने कहा कि अगर जेन-जी यानी युवाओं का कोई हितैषी है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए जो काम किया है वह कोई नहीं कर सकता और युवा जान गए हैं समझ गए हैं कि उनका इस्तेमाल हुआ है.

वहीं बातचीत के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज यहां 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी और पार्टी की यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सिम उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिले, ताकि वह मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर सके और कार्यकर्ता आज यहां से जाने के बाद चुनाव प्रचार में और चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में जुड़ जाएंगे.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 31 Jul 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
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