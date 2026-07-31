#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRExclusive: PM पर अभद्र टिप्पणी का मामला, वायरल लड़की ने मांगी माफी

Exclusive: PM पर अभद्र टिप्पणी का मामला, वायरल लड़की ने मांगी माफी

Exclusive: पीएम पर अभद्र टिपप्णी के मामले में दर्ज हुई जीरो एफआईआर के बाद वायरल हुई लड़की ने माफी मांगी है. उसने कहा है कि आगे वो ऐसा नहीं करेगी.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 31 Jul 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने माफी मांगी है. उसने कहा कि वो बहुत शर्मिंदा. एक वीडियो में लड़की ने कहा कि वो उसकी पहली और आखिरी गलती थी. वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेगी.

'मैं अभी 15 साल की हूं'

वीडियो में उसने कहा, "मैं अपने दोस्तों के साथ सीपी गई थी. वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था. मैंने वहां पर कोक पी. बहुत सारे ग्रुप्स वहां बने हुए थे. प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे थे. उन लोगों के बहकावे में आकर मैंने वहां बहुत चीजें बोलीं. मैं अभी मात्र 15 साल की हूं. मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं था. मैंने बहुत गंदी चीजें बोली हैं. लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी."

'अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूं'

इसके साथ ही उसने कहा, "मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं. मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूं. मैं सबसे माफी मांग रही हूं, मुझे कृपया माफ कर दीजिए."

आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में पुलिस ने 29 जुलाई 2026 को जीरो एफआईआर दर्ज की थी. शिकायतकर्ता ने अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. घटना 23 जुलाई को जंतर मंतर की बताई गई. शिकायत में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया. भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 353(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था. 

दिल्ली में ड्रोन-हॉट एयर बैलून उड़ाने पर बैन, आदेश जारी

जीरो एफआईआर आगे की जांच के लिए संसद मार्ग थाने भेजी गई. अब संसद मार्ग थाना पूरे मामले की जांच करेगा. जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

वकील ने लड़की की उम्र 25 साल बताई थी

इस मामले में एक और चीज निकलकर सामने आई है. दरअसल, जिस लड़की ने खुद को 15 साल का बताया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने 25 साल का बताकर मामला दर्ज कराया था. अब इस पर सफाई देते हुए उन्होंने एबीपी न्यूज़ से कहा कि जब वीडियो वायरल हुआ था तो कमेंट में किसी ने लड़की का नाम रुचिका सिंह और उम्र 25 साल बताया था. 

वकील स्मृति सिंह चंदेल ने बताया कि वायरल वीडियो के कमेंट के आधार पर उन्होंने नोएडा में एफआईआर दर्ज करवा दी थी. उन्होंने कहा कि FIR तो अज्ञात पर भी हो जाती है. ये पुलिस ढूंढेगी कि क्या नाम है और कितनी उम्र है.

स्मृति सिंह चंदेल अधिवक्ता होने के साथ-साथ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की गाज़ियाबाद में महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Exclusive: PM पर अभद्र टिप्पणी का मामला, वायरल लड़की ने मांगी माफी
Exclusive: PM पर अभद्र टिप्पणी का मामला, वायरल लड़की ने मांगी माफी
दिल्ली NCR
दिल्ली में ड्रोन-हॉट एयर बैलून उड़ाने पर बैन, आदेश जारी
दिल्ली में ड्रोन-हॉट एयर बैलून उड़ाने पर बैन, आदेश जारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में लगेगा CBG प्लांट, CM रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुआ MoU
दिल्ली में लगेगा CBG प्लांट, CM रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुआ MoU
दिल्ली NCR
सरकारी स्कूलों की छात्राओं को सौगात, CM रेखा गुप्ता ने बांटी 3,000 साइकिलें
सरकारी स्कूलों की छात्राओं को सौगात, CM रेखा गुप्ता ने बांटी 3,000 साइकिलें
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: तो भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
यूटिलिटी
सोलर पैनल योजना को सरकार ने दिए 5070 करोड़, हर वक्त मिलेगी सस्ती बिजली
सोलर पैनल योजना को सरकार ने दिए 5070 करोड़, हर वक्त मिलेगी सस्ती बिजली
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget