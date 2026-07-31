Exclusive: PM पर अभद्र टिप्पणी का मामला, वायरल लड़की ने मांगी माफी

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने माफी मांगी है. उसने कहा कि वो बहुत शर्मिंदा. एक वीडियो में लड़की ने कहा कि वो उसकी पहली और आखिरी गलती थी. वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेगी.

'मैं अभी 15 साल की हूं'

वीडियो में उसने कहा, "मैं अपने दोस्तों के साथ सीपी गई थी. वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था. मैंने वहां पर कोक पी. बहुत सारे ग्रुप्स वहां बने हुए थे. प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे थे. उन लोगों के बहकावे में आकर मैंने वहां बहुत चीजें बोलीं. मैं अभी मात्र 15 साल की हूं. मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं था. मैंने बहुत गंदी चीजें बोली हैं. लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी."

'अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूं'

इसके साथ ही उसने कहा, "मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं. मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूं. मैं सबसे माफी मांग रही हूं, मुझे कृपया माफ कर दीजिए."

आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में पुलिस ने 29 जुलाई 2026 को जीरो एफआईआर दर्ज की थी. शिकायतकर्ता ने अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. घटना 23 जुलाई को जंतर मंतर की बताई गई. शिकायत में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया. भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 353(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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जीरो एफआईआर आगे की जांच के लिए संसद मार्ग थाने भेजी गई. अब संसद मार्ग थाना पूरे मामले की जांच करेगा. जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वकील ने लड़की की उम्र 25 साल बताई थी

इस मामले में एक और चीज निकलकर सामने आई है. दरअसल, जिस लड़की ने खुद को 15 साल का बताया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने 25 साल का बताकर मामला दर्ज कराया था. अब इस पर सफाई देते हुए उन्होंने एबीपी न्यूज़ से कहा कि जब वीडियो वायरल हुआ था तो कमेंट में किसी ने लड़की का नाम रुचिका सिंह और उम्र 25 साल बताया था.

वकील स्मृति सिंह चंदेल ने बताया कि वायरल वीडियो के कमेंट के आधार पर उन्होंने नोएडा में एफआईआर दर्ज करवा दी थी. उन्होंने कहा कि FIR तो अज्ञात पर भी हो जाती है. ये पुलिस ढूंढेगी कि क्या नाम है और कितनी उम्र है.

स्मृति सिंह चंदेल अधिवक्ता होने के साथ-साथ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की गाज़ियाबाद में महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है.