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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास होटल में लगी आग, धूं-धूं कर फटे 3 गैस सिलेंडर

दिल्ली में कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास होटल में लगी आग, धूं-धूं कर फटे 3 गैस सिलेंडर

Delhi Fire News In Hindi: भीषण आग में तीन कमर्शियल LPG सिलेंडर फट गए. आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Jun 2026 08:05 AM (IST)
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दिल्ली के कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास स्थित पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट में रविवार (14 जून) की सुबह लगी भीषण आग में तीन कमर्शियल LPG सिलेंडर फट गए. आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. दमकलकर्मियों ने इमारत की दूसरी मंजिल से 70-75 वर्षीय सीता देवी को सुरक्षित बाहर निकाला. 

बताया गया है कि यह भवन बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और तीन मंजिलों के साथ-साथ तीसरी मंजिल की छत पर बने अस्थायी ढांचे वाला है. दमकल विभाग के अनुसार आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है. घटना में किसी अन्य के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

सुबह 4:45 पर लगी भीषण आग

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास स्थित पंजाबी टडका रेस्टोरेंट में रविवार तड़के आग लग गई. आग एच-ब्लॉक, कालकाजी से गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास, अंजली ज्वैलर्स और देशबंधु गुप्ता कॉलेज के नजदीक स्थित पंजाबी टडका रेस्टोरेंट में लगी थी.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने शुरुआती तौर पर 2 वाटर टेंडर, 3 वाटर बाउजर और 1 ब्रेथिंग सपोर्ट यूनिट को मौके पर रवाना किया. आग की गंभीरता को देखते हुए सुबह 5:05 बजे "मेक-4" कॉल घोषित की गई, जिसके बाद अतिरिक्त दमकल वाहन मौके पर भेजे गए.

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घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौजूद

फिलहाल मौके पर कुल 9 दमकल वाहन तैनात किए गए हैं, जिनमें 3 वाटर टेंडर, 4 वाटर बाउजर, 1 ब्रेथिंग सपोर्ट यूनिट और 1 मल्टीपर्पज वाहन शामिल हैं. आग लगने के कारणों और किसी के हताहत होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं.

दूसरी तरफ आग लगने से होटल और इलाके में अफरा-तफरी मच गई. प्रशासन द्वारा इस आग के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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Published at : 14 Jun 2026 08:05 AM (IST)
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