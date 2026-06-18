दिल्ली: गृह मंत्री का नारायणा फायर स्टेशन पर औचक निरीक्षण, खामियों पर अधिकारियों की लगाई क्लास

Delhi News: गृह मंत्री का नारायणा फायर स्टेशन पर औचक निरीक्षण, खामियों पर अधिकारियों की लगाई क्लास
Delhi News In Hindi: दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने नारायणा फायर स्टेशन का औचक निरीक्षण किया. जर्जर भवन और जरूरी दस्तावेजों में कमी मिलने पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.
राजधानी में आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों की हकीकत उस समय सामने आ गई जब दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को नारायणा फायर स्टेशन का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान स्टेशन की परिचालन व्यवस्था, उपलब्ध संसाधनों, दस्तावेजी रिकॉर्ड और बुनियादी ढांचे में कई कमियां सामने आईं. स्थिति पर नाराजगी जताते हुए गृह मंत्री ने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए.
आपदा से निपटने की तैयारी का लिया गया जमीनी जायजा
गृह मंत्री ने निरीक्षण के दौरान फायर स्टेशन की परिचालन क्षमता, आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया समय, उपकरणों की उपलब्धता और कर्मचारियों की तैनाती का आंकलन किया. उनके साथ राजेंद्र नगर के विधायक उमंग बजाज भी मौजूद रहे. इस दौरान यह परखा गया कि किसी आगजनी या अन्य आपदा की स्थिति में विभाग कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने की स्थिति में है.
Delhi News: एक और नीट अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, पेपर लीक होने से थी दुखी, सुसाइड नोट में मांगी माता-पिता से माफी
फायर टेंडर्स और संचार रिकॉर्ड की हुई जांच
निरीक्षण के दौरान स्टेशन में मौजूद फायर टेंडर्स, आधुनिक बचाव उपकरणों और कम्युनिकेशन लॉग की समीक्षा की गई. गृह मंत्री ने अधिकारियों से उपलब्ध संसाधनों और उनकी उपयोगिता से जुड़ी जानकारी ली, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपातकालीन कॉल मिलने पर प्रतिक्रिया व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय और सक्षम रहे.
जरूरी दस्तावेजों की अनुपलब्धता पर उठे सवाल
जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण परिचालन दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं मिले. स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को दर्शाने वाला ज्यूरिस्डिक्शन मैप और उपकरणों की इन्वेंट्री लिस्ट तक अनुपस्थित पाई गई. इसके अलावा मौसम आधारित उच्च जोखिम वाली घटनाओं से निपटने के लिए तैयार की जाने वाली विशेष आकस्मिक और आपदा प्रबंधन योजनाओं में भी कमियां सामने आईं. इन खामियों को लेकर गृह मंत्री ने अधिकारियों से जवाब तलब किया.
जर्जर भवन ने बढ़ाई चिंता
फायर स्टेशन का बुनियादी ढांचा भी निरीक्षण के दौरान सवालों के घेरे में रहा. भवन की स्थिति काफी खस्ताहाल और उपेक्षित दिखाई दी. कई हिस्सों में रखरखाव की कमी स्पष्ट नजर आई. गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और परिचालन से जुड़े संस्थानों की ऐसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभागों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
निरीक्षण के दौरान आशीष सूद ने स्टेशन के कर्मचारियों और दमकलकर्मियों से सीधे संवाद किया. उन्होंने फील्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मियों से उनकी आवश्यकताओं, कार्य में आने वाली चुनौतियों, आधुनिक उपकरणों की जरूरत और भवन मरम्मत से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली. कर्मचारियों ने भी संसाधनों और सुविधाओं से जुड़ी अपनी समस्याओं को साझा किया.
गृह मंत्री ने स्टेशन के लिए स्वीकृत पदों और वर्तमान में तैनात कर्मचारियों की संख्या का भी ब्यौरा मांगा. ड्यूटी शिफ्ट व्यवस्था, विशेष मशीनों की उपलब्धता और संसाधनों के आवंटन की स्थिति की समीक्षा की गई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जहां भी कमी है, उसकी पहचान कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए.
लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत
निरीक्षण के बाद गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सुरक्षा और परिचालन मानकों को बनाए रखने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
कमियों को जल्द दूर करने का निर्देश
गृह मंत्री ने दिल्ली अग्निशमन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को तकनीकी, दस्तावेजी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राजधानी में आपातकालीन सेवाओं की क्षमता और विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
Delhi Weather: दिल्ली में अगले तीन दिन तक बढ़ेगा तापमान, आज छाए रहेंगे बादल, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी