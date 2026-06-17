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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: एक और नीट अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, पेपर लीक होने से थी दुखी, सुसाइड नोट में मांगी माता-पिता से माफी

Delhi News: एक और नीट अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, पेपर लीक होने से थी दुखी, सुसाइड नोट में मांगी माता-पिता से माफी

Delhi News In Hindi: दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के पालम इलाके में हने वाली नीट अभ्यर्थी रेणु ने आत्महत्या कर ली है. बताया जा रहा है कि रेणू परीक्षा रद्द होने के बाद से वह डिप्रेशन में थीं.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Edited By: गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 17 Jun 2026 06:20 PM (IST)
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दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के पालम इलाके में रहने वाली नीट अस्प्रिंट रेणु ने आत्महत्या कर ली. रेणु मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले परिवार से थीं. बताया गया है कि उन्होंने 3 मई को नीट परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद से वह डिप्रेशन में थीं.

13 जून को उसके पिता अपने ससुर के निधन के कारण ससुराल गए हुए थे और उसी दौरान घर पर अकेली मौजूद रेणु ने आत्महत्या कर ली. घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि वह उनकी तमन्नाओं को पूरा नहीं कर सकीं.

शुरुआती जांच में पता चला कि छात्रा ने 3 मई को नीट परीक्षा दी थी और परीक्षा रद्द होने के बाद से कथित तौर पर वह डिप्रेशन से जूझ रही थी. पुलिस ने बताया कि 13 जून को रेणु के पिता अपने ससुर की मौत के बाद ससुराल गए थे. घटना के समय रेणु घर पर अकेली थी. उसने कथित तौर पर 13 जून की शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी

मौके से मिले सुसाइड नोट से उसकी मानसिक परेशानी का पता चला. नोट में उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी और लिखा कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. परिवार मूल रूप से राजस्थान के अलवर रहने वाला है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब खासकर नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और पेपर लीक के आरोपों के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर चिंता बढ़ रही है.

सीकर में भी छात्र ने की थी सुसाइड

इस हफ्ते की शुरुआत में, राजस्थान के सीकर जिले में नीट की तैयारी कर रहे 22 साल के एक छात्र ने आत्महत्या की थी. उमेश माली नाम का यह छात्र नीट परीक्षा के अपने तीसरे प्रयास की तैयारी कर रहा था, जो 21 जून को होनी है. सीकर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की आत्महत्या का यह दूसरा मामला था.

पुलिस के मुताबिक, उमेश झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ का रहने वाला था. उसके पिता मुंबई में टाइल कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं. उमेश परीक्षा की तैयारी के दौरान सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन इलाके में एक फ्लैट में अपनी मां, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रह रहा था.

देहरादून में भी युवती ने लगाया मौत को गले

मंगलवार को सामने आई एक और ऐसी ही घटना में देहरादून में 23 साल की एक युवती ने नीट परीक्षा पास न कर पाने के कारण कथित तौर पर अपनी जान दे दी. उसने अपने माता-पिता के नाम एक नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था, "मम्मी-पापा, मैं आपसे प्यार करती हूं."

Published at : 17 Jun 2026 06:15 PM (IST)
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