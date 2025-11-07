दिल्ली: युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, 'शवयात्रा' निकालकर ECI-BJP पर लगाया धांधली का आरोप

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित वोट चोरी के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस ने शुक्रवार (07 नवंबर) को देश की राजधानी दिल्ली में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 'शवयात्रा' निकाली और चुनाव आयोग के तीन अधिकारियों—ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और विवेक जोशी को 'लोकतंत्र के हत्यारे' करार दिया.

प्रदर्शन की शुरुआत युवा कांग्रेस कार्यालय से हुई. काले कपड़े पहने कार्यकर्ता तख्तियां लिए सड़क पर उतरे, जिन पर लिखा था—'लोकतंत्र मरा नहीं, मार डाला गया'. जैसे ही जत्था डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड की ओर बढ़ा, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी. उदय भानु चिब समेत कई कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया.

ये कोई गलती नहीं, सुनियोजित चोरी- कांग्रेस

भानु चिब ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी हुई. इसका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत राहुल गांधी ने देश के सामने रखा है. वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल की 22 फोटो, डुप्लीकेट चेहरे, भूतिया पते, ये कोई गलती नहीं, सुनियोजित चोरी है."

'EC का काम BJP को जिताना, जनता को हराना'

चिब ने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया, "आज ECI का मुख्य काम है लोकतंत्र की हत्या कराना, BJP को जिताना और जनता को हराना. 25 लाख फर्जी वोट डाले गए. ये कोई तकनीकी खामी नहीं, मोदी को जिताने की स्क्रिप्टेड साजिश है."

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन वरुण पांडेय ने बताया, ''डिटेंशन के बावजूद कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है.'' मौके पर मौजूद दिल्ली प्रभारी खुशबू शर्मा, हरियाणा प्रभारी सत्यवान गहलोत, दिल्ली अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा और हरियाणा अध्यक्ष निशित कटारिया ने भी ECI से निष्पक्ष जांच की मांग की.