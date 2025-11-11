दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाल किले के पास हुए कार धमाके में मारे गए, घायलों और गंभीर रूप से घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है. इस मुश्किल की घड़ी में दिल्ली सरकार की गहरी संवेदनाएँ उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो इस घटना में घायल हुए हैं.

किसको कितना मुआवजा देगी सरकार?

सीएम ने लिखा कि दिल्ली सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी है और हमने तत्काल राहत के लिए एक संवेदनशील निर्णय लिया है. इस घटना में मृतक के परिवारों को ₹10 लाख, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को ₹5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को ₹2 लाख की राशि देगी. घायलों के समुचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज की जिम्मेदारी हमारी सरकार लेगी. दिल्ली की शांति और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और सभी पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है.

इन सबके बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी कि सिक्योरिटी कारणों से, लाल किला मेट्रो स्टेशन 12 नवंबर को भी बंद रहेगा। बाकी सभी स्टेशन नॉर्मल रूप से चालू हैं.