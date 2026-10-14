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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली प्रोटेस्ट: पुलिस ने हटवाए 500 सोशल मीडिया पोस्ट, पाकिस्तानी कनेक्शन का दावा

दिल्ली प्रोटेस्ट: पुलिस ने हटवाए 500 सोशल मीडिया पोस्ट, पाकिस्तानी कनेक्शन का दावा

दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान फेक खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई की है. मंगलवार शाम तक ऐसे 500 से ज़्यादा पोस्ट हटाए गए हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 14 Oct 2026 09:44 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम तक ऐसे 500 से ज़्यादा पोस्ट हटा दिए गए. पुलिस ने भड़काऊ कंटेंट फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चार FIR भी दर्ज किए हैं. 

दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि मंगलवार को पुलिस ने सोशल मीडिया से 500 ऐसी पोस्ट हटाईं हैं, जिनसे कथित तौर पर अफवाहें फैलाने या लोगों के बीच अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही थी.

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सोशल मीडिया पर पुलिस की निगरानी बढ़ी

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय भाटिया ने बताया कि दिल्ली पुलिस राजधानी में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में फर्जी, गुमराह करने वाली और AI-जनरेटेड सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस ऐसे सोशल मीडिया पर नजर रख रही है और ऐसे कंटेंट के खिलाफ एक्शन भी ले रही है, जिससे अफवाहें फैल सकती हैं, सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है या कोई अपराध होने की संभावना है. 

कई फेक पोस्ट को हटाया गया

ACP भाटिया ने कहा, " सोशल मीडिया की निगरानी करते वक्त जब भी हमें ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि कोई AI-जनरेटेड हैंडल के जरिए अफवाह फैला रहा है या जिससे सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है." ACP भाटिया ने आगे कहा कि हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में कई पोस्ट को उनके कंटेंट की जांच के बाद हटाया गया है.  अगर मामला दर्ज करने की जरूरत होती है, तो मामला भी दर्ज करते हैं. अगर किसी पोस्ट को हटाने की जरूरत होती है, तो हम उसे हटवा दिया जाता है. 

4 से अधिक FIR दर्ज

इन सबके बीच  दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन्स (IFSO) यूनिट ने सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ चार से ज़्यादा FIR भी दर्ज की हैं, जो कथित तौर पर अफवाहें फैला रहे थे और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस के अनुसार, BNSS की धारा 163 के कथित उल्लंघन के लिए कनॉट प्लेस, तिलक मार्ग, बाराखंभा और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज की गईं हैं.

पाकिस्तानी यूजरों ने फैलाई मौत की झूठी खबरें 

जानकारी के अनुसार, सीमा पार से भारत-विरोधी भावनाएं फैलाने में सक्रिय कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स की भी पहचान की गई है. शनिवार, 10 अक्टूबर को कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स ने फेक खबरें और अफवाह फैलाईं थीं, जिनमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान मौत होने का दावा किया गया था. ऐसे पाकिस्तानी यूजर्स भारतीय बनकर फेक वीडियो और गुमराह करने वाली खबरें भी फैलाते नजर आये. इन फेक हेडल्स को भी हटाया गया है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 14 Oct 2026 09:44 AM (IST)
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