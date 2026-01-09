दिल्ली के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में रहने वाले हजारों लोगों को अगले दो दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार पाइपलाइन इंटरकनेक्शन के काम के चलते कई प्रमुख कॉलोनियों में अस्थायी रूप से जलापूर्ति बंद रहेगी. विभाग ने लोगों से पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण करने की अपील की है.

पानी सप्लाई बाधित होने की वजह

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार ख्याला क्षेत्र में नई बिछाई गई 900 एमएम व्यास की मुख्य पाइपलाइन को मौजूदा सिस्टम से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है. यह इंटरकनेक्शन कार्य कुल छह स्थानों पर होगा जिनमें पंजाबी बाग क्लब, पंजाबी बाग रिजर्वायर, रामदेव मार्ग, ख्याला बीपीएस और नजफगढ़ ड्रेन के दोनों किनारे शामिल हैं.

कब से कब तक नहीं मिलेगा पानी

जल बोर्ड की सूचना के मुताबिक प्रभावित इलाकों में 9 जनवरी की शाम से पानी की आपूर्ति बंद रहेगी और यह कटौती 10 जनवरी की सुबह तक जारी रहने की संभावना है. इस दौरान घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है. इस अस्थायी जल कटौती से नारायणा कमांड एरिया के अंतर्गत आने वाले कई इलाके प्रभावित होंगे. इनमें इंदरपुरी, टोडापुर गांव, नरायणा गांव, नरायणा विहार, कृषि कुंज और मानसरोवर गार्डन शामिल हैं.

राजौरी गार्डन और पंजाबी बाग से जुड़े क्षेत्र

राजौरी गार्डन क्षेत्र के साथ-साथ एमईएस और कीर्ति नगर कमांड एरिया में भी पानी की सप्लाई नहीं रहेगी. इसके अलावा बीपीएस और यूजीआर एचएमपी कॉलोनी तथा पंजाबी बाग बीपीएस और यूजीआर के आंशिक कमांड एरिया भी इस कटौती की जद में आएंगे. वहीं तिलक नगर, ख्याला, विष्णु गार्डन, जे जे कॉलोनी ख्याला, रवि नगर, चंद नगर और उनसे सटे इलाकों में भी निर्धारित समय तक जलापूर्ति बाधित रहेगी.

पानी की टंकी के लिए हेल्पलाइन नंबर

दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों की सुविधा के लिए टैंकर सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. जरूरत पड़ने पर सेंट्रल कंट्रोल रूम के नंबर 1916, 23527679, 23538495 और 23634469 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा ग्रेटर कैलाश के लिए 25223658, शिवाजी एन्क्लेव के लिए 25193140 और 25174140 तथा पश्चिम विहार के लिए 25281197 नंबर जारी किए गए हैं. दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के निवासियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें और पानी का दुरुपयोग करने से बचें.