दिल्ली-NCR में तेज बारिश से हुई बसंत पंचमी की शुरुआत, अलसुबह काले बादलों ने डाला डेरा

दिल्ली-NCR में बसंत पंचमी के पर्व पर शुक्रवार, 23 जनवरी की सुबह तेज बारिश के साथ हुई. सुबह करीब 6.00 बजे काले बादलों ने डेरा डाला और बूंदाबांदी शुरू हो गई. करीब 15 मिनट तक लगातार बरसात होती रही. माना जा रहा है कि इससे मौसम साफ होगा और ठंड कुछ बढ़ सकती है. वहीं, प्रदूषण से भी कुछ राहत मिलेगी.

मौसम विभाग ने पहले ही बसंत पंचमी पर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई थी. दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार, 23 जनवरी के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया था. मौसम विभाग का अनुमान है कि आज, शुक्रवार 23 जनवरी की दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुककर हल्की बारिश होती रहेगी.

आंधी और बिजली का भी अनुमान

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बारिश के साथ शुक्रवार को आंधी भी आ सकती है और बिजली भी कड़क सकती है. सुबह के समय हल्के कोहरे की भी संभावना है. हवाएं बी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. साथ ही, सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा.

22 जनवरी सबसे गर्म दिन दर्ज

दिल्ली में गुरुवार, 22 जनवरी को बीते सात साल के जनवरी का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है. मौसम विभाग ने आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी है कि सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि, अगले 24 घंटों में तापमान में फिर से गिरावट आने का अनुमान है.

विभाग ने बताया कि शहर में जनवरी में इससे अधिक अधिकतम तापमान आखिरी बार 2019 में दर्ज किया गया था, जब 21 जनवरी को पारा 28.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इस महीने का दूसरा सबसे गर्म दिन 19 जनवरी को दर्ज किया गया था, जब अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जनवरी के लिए अब तक का औसत अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा है.

दिल्ली की हवा अब भी 'बहुत खराब'

गुरुवार, 22 जनवरी को भी वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी रही. 23 जनवरी को गरज के साथ बारिश होने से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. शहर का 24 घंटे का औसत AQI 313 दर्ज किया गया.