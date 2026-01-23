हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में तेज बारिश से हुई बसंत पंचमी की शुरुआत, अलसुबह काले बादलों ने डाला डेरा

दिल्ली-NCR में तेज बारिश से हुई बसंत पंचमी की शुरुआत, अलसुबह काले बादलों ने डाला डेरा

Delhi Rains Today: दिल्ली-एनसीआर में बसंत पंचमी पर 23 जनवरी को सुबह तेज बारिश हुई, जिससे मौसम में बदलाव आया. अनुमान है कि बारिश से प्रदूषण कम होगा और ठंड बढ़ेगी. दोपहर तक बादल छाए रहने की संभावना है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 23 Jan 2026 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-NCR में बसंत पंचमी के पर्व पर शुक्रवार, 23 जनवरी की सुबह तेज बारिश के साथ हुई. सुबह करीब 6.00 बजे काले बादलों ने डेरा डाला और बूंदाबांदी शुरू हो गई. करीब 15 मिनट तक लगातार बरसात होती रही. माना जा रहा है कि इससे मौसम साफ होगा और ठंड कुछ बढ़ सकती है. वहीं, प्रदूषण से भी कुछ राहत मिलेगी.

मौसम विभाग ने पहले ही बसंत पंचमी पर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई थी. दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार, 23 जनवरी के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया था. मौसम विभाग का अनुमान है कि आज, शुक्रवार 23 जनवरी की दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुककर हल्की बारिश होती रहेगी. 

आंधी और बिजली का भी अनुमान

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बारिश के साथ शुक्रवार को आंधी भी आ सकती है और बिजली भी कड़क सकती है. सुबह के समय हल्के कोहरे की भी संभावना है. हवाएं बी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. साथ ही, सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा.

22 जनवरी सबसे गर्म दिन दर्ज

दिल्ली में गुरुवार, 22 जनवरी को बीते सात साल के जनवरी का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है. मौसम विभाग ने आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी है कि सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि, अगले 24 घंटों में तापमान में फिर से गिरावट आने का अनुमान है.

विभाग ने बताया कि शहर में जनवरी में इससे अधिक अधिकतम तापमान आखिरी बार 2019 में दर्ज किया गया था, जब 21 जनवरी को पारा 28.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इस महीने का दूसरा सबसे गर्म दिन 19 जनवरी को दर्ज किया गया था, जब अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जनवरी के लिए अब तक का औसत अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा है.

दिल्ली की हवा अब भी 'बहुत खराब'

गुरुवार, 22 जनवरी को भी वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी रही. 23 जनवरी को गरज के साथ बारिश होने से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. शहर का 24 घंटे का औसत AQI 313 दर्ज किया गया.

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 23 Jan 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Weather Update IMD DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
बजट
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या है निर्मला सीतारमण से प्रमुख मांगें
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या हैं निर्मला से प्रमुख मांगें
ट्रैवल
Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
यूटिलिटी
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget