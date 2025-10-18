हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अयोध्या की तरह जगमगा उठी दिल्ली, कर्तव्य पथ पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया दीपोत्सव उद्घाटन

अयोध्या की तरह जगमगा उठी दिल्ली, कर्तव्य पथ पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया दीपोत्सव उद्घाटन

Delhi Deepotsav 2025: दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार भव्य दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें 1.51 लाख दीये जलाए गए. लेजर शो और ड्रोन शो में रामायण की झलकियाँ दिखाई गईं.

By : मनोज वर्मा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Oct 2025 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार भव्य दीपोत्सव मनाया गया. दिल्ली सरकार के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित दीपोत्सव में दिल्ली के लोगों ने कर्तव्य पथ को दीयों से सजाया गया और इंडिया गेट से लेकर विजय चौक तक कर्तव्य पथ दीयों की रोशनी से जगमग हो गया.

कर्तव्य पथ पर 1 लाख 51 हजार दीये जलाए गए. इस मौके पर लेजर शोर किया गया, उसके बाद मनमोहक ड्रोन शो का प्रदर्शन हुआ, जिसमें हनुमान रावण से लेकर भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर दिवाली उत्सव मनाने की आकृतियों का भव्य प्रदर्शन किया गया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में सरकार आई दिखाने का अवसर मिला कि प्रभु राम के आने पर लोग कितने खुश है. इस बार की दीपावली हर वर्ग तक पहुंच पाई है. बच्चे खुश हैं वो पटाखे जला पाएंगे. Gst उत्सव मनाया जा रहा है. कॉन्सर्ट अब दिल्ली में हो सकेंगे. आरोग्य मंदिर जैसी योजना शुरू होती है तो पता चलता है कि दिल्ली के बुजुर्ग खुश हैं.

'7-8 महीने में दिल्ली सरकार ने दिखाया करके'

उन्होंने कहा कि छठ पूजा की तैयारी होती है सिख दंगा पीड़ितों को रोजगार मिलता है. हर प्रदेश का उत्सव दिल्ली में होता है. मिनी उत्सव देखने को मिलता है. 1973 से लेकर आज तक ड्रेनेज की कोई योजना नहीं थी. हज़ारों करोड़ रुपए का बेनेफिट लोगों को देती है. पानी के बिल के सरचार्ज दिल्ली की जनता छोड़ देती है. पिछली सरकार ने जो सोचा होगा वह 7-8 महीने में दिल्ली सरकार ने करके दिखाया है.

'प्रचार के लिए सरकार का करते थे इस्तेमाल'

सीएम ने कहा दिल्ली जहां पर हर वर्ग का निवासी यह बोल सके कि वह दिल्ली का है. उसको खुशी हो. सेवा में कोई कमी नहीं होगी. पिछली सरकार और उसके नेता नहीं जो अपना प्रचार के लिए सरकार का इस्तेमाल करते थे. सभी को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं. कोई प्रयास बाकी नहीं रहेगा समय जरूर लगेगा. दिवाली बेहतर हो.

Published at : 18 Oct 2025 09:03 PM (IST)
DELHI NEWS REKHA GUPTA Delhi Deepotsav 2025 Kartavpath
