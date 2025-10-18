हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनिजामुद्दीन दरगाह में दिवाली से पहले बवाल, इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में बुझाए दिये

निजामुद्दीन दरगाह में दिवाली से पहले बवाल, इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में बुझाए दिये

Diwali 2025: दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर दिवाली के दीप जलाने को लेकर विवाद हो गया. यह बवाल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रचारक इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में हुआ है.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Oct 2025 07:19 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जश्न -ए -चरागा ( दिवाली के दिए जलाने ) को लेकर विवाद हो गया है. निजामुद्दीन दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने जबरन दीये बुझा दिए. 

शनिवार (18 अक्टूबर) को RSS के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निजामुद्दीन दरगाह में दिवाली के दिए जलाने का एक कार्यक्रम रखा. इस बीच निजामुद्दीन दरगाह मैनेजमेंट कमेटी ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है. निजामुद्दीन दरगाह कमेटी ने निजामुद्दीन थाने में इस कार्यक्रम के खिलाफ तहरीर दी है. तहरीर में RSS के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्र मंच के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है.

Published at : 18 Oct 2025 07:19 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Diwali 2025 Deepavali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
बॉलीवुड
70 के दशक में रिलीज हुई थीं 10 सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स फिल्में, सभी हैं एक से बढ़कर एक
70 के दशक में रिलीज हुई थीं 10 सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स फिल्में, सभी हैं एक से बढ़कर एक
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
ट्रेंडिंग
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
हेल्थ
Diwali 2025: पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget