निजामुद्दीन दरगाह में दिवाली से पहले बवाल, इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में बुझाए दिये
Diwali 2025: दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर दिवाली के दीप जलाने को लेकर विवाद हो गया. यह बवाल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रचारक इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में हुआ है.
दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जश्न -ए -चरागा ( दिवाली के दिए जलाने ) को लेकर विवाद हो गया है. निजामुद्दीन दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने जबरन दीये बुझा दिए.
शनिवार (18 अक्टूबर) को RSS के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निजामुद्दीन दरगाह में दिवाली के दिए जलाने का एक कार्यक्रम रखा. इस बीच निजामुद्दीन दरगाह मैनेजमेंट कमेटी ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है. निजामुद्दीन दरगाह कमेटी ने निजामुद्दीन थाने में इस कार्यक्रम के खिलाफ तहरीर दी है. तहरीर में RSS के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्र मंच के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है.
