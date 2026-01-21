हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में कई श्रेणियों में घटे अपराध, एक्सटॉर्शन और झपटमारी से अब भी जूझ रही पुलिस

दिल्ली में कई श्रेणियों में घटे अपराध, एक्सटॉर्शन और झपटमारी से अब भी जूझ रही पुलिस

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों में महिला सुरक्षा से जुड़े अपराधों में भी गिरावट का दावा किया गया है. बलात्कार के मामलों में 2023 के 2141 मामलों की तुलना में 2025 में 1901 मामले दर्ज हुए.

By : मनोज वर्मा, सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 21 Jan 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में अपराध के मोर्चे पर राहत भरी खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस की ओर से जारी 2023 से 2025 तक के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि शहर में अधिकांश संगीन अपराधों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में कमी आई है, वहीं पुलिस की जांच और कार्रवाई की रफ्तार भी तेज हुई है.

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में हत्या के मामलों की संख्या 491 रही, जो 2023 में 506 और 2024 में 504 थी. इसी तरह हत्या के प्रयास के मामले 2024 के 898 से घटकर 2025 में 854 रह गए. लूट की घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आई है. 2023 में जहां लूट के 1654 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 1326 पर पहुंच गई.

महिला सुरक्षा से जुड़े अपराधों में भी गिरावट का दावा किया गया है. बलात्कार के मामलों में 2023 के 2141 मामलों की तुलना में 2025 में 1901 मामले दर्ज हुए. इसी तरह महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ या मोलेस्टेशन के मामलों में भी कमी आई है. 2023 में 2345 मामले थे, जबकि 2025 में यह संख्या 1708 रही.

सुलझाने की दर 95 प्रतिशत से ऊपर

दिल्ली पुलिस का दावा है कि वर्ष 2025 में संगीन अपराधों को सुलझाने की दर 95 प्रतिशत से अधिक रही. हत्या के मामलों में सुलझाने की दर 95.32 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 98.13 प्रतिशत, लूट में 97.51 प्रतिशत और बलात्कार में 97.11 प्रतिशत रही.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार, बीट पुलिसिंग और त्वरित जांच ने इस सुधार में अहम भूमिका निभाई है.

एक्सटॉर्शन और झपटमारी चिंता का विषय

हालांकि सभी अपराधों में तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. एक्सटॉर्शन और झपटमारी के मामलों में भले ही कुल घटनाओं में कुछ उतार चढ़ाव रहा हो, लेकिन सुलझाने की दर चिंता का विषय बनी हुई है. एक्सटॉर्शन के मामलों में सुलझाने की दर केवल 63.68 प्रतिशत और झपटमारी में 64.22 प्रतिशत रही है.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि झपटमारी और एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं, रात्रि गश्त बढ़ाई जा रही है और दोपहिया पेट्रोलिंग को और मजबूत किया जा रहा है. इसके साथ ही आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और सर्विलांस तेज की जा रही है.

कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के आंकड़े राजधानी में सुरक्षा के बेहतर होते हालात की ओर इशारा करते हैं. संगीन अपराधों में कमी और सुलझाने की दर पुलिस के लिए सकारात्मक संकेत है. हालांकि एक्सटॉर्शन और झपटमारी जैसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्रयास जरूरी होंगे, ताकि आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत हो.

Published at : 21 Jan 2026 01:05 PM (IST)
Delhi Crime DELHI NEWS CRIME NEWS Dlehi Police
