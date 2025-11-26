'दिल्ली में तुरंत लागू हो हेल्थ इमरजेंसी', मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन

दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रह गई है. AQI लगातार 400 के पार बना हुआ है. ऐसे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार (26 नवंबर) को पूरी तरह प्रतीकात्मक लेकिन बेहद तीखा प्रदर्शन किया. प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम ज्ञापन सौंपा. उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ, अभिषेक दत्त, अनिल भारद्वाज समेत दर्जन भर वरिष्ठ नेता भी मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए नजर आए.

दिल्ली ‘गैस चैंबर’ बन गई- देवेंद्र यादव

ज्ञापन सौंपते हुए देवेंद्र यादव ने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोला. उन्होंने कहा, “बीजेपी चुनाव से पहले कहती थी कि 6 महीने में प्रदूषण खत्म कर देंगे. 9 महीने बीत गए, प्रदूषण खत्म नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली ‘गैस चैंबर’ बन गई. मुख्यमंत्री कहती हैं कि प्रदूषण उन्हें दहेज में मिला है. अगर दहेज में जहरीली हवा मिली थी तो कम से कम इसे साफ करने की कोशिश तो करते!”

कांग्रेस ने दो बड़ी मांगें रखीं

दिल्ली में तत्काल स्वास्थ्य आपातकाल (Health Emergency) घोषित किया जाए

मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सभी दलों के सुझावों को लागू करें

देवेंद्र यादव ने कहा कि GRAP-3 लागू होने के बावजूद मजदूरों-रेहड़ी वालों की कोई सुध नहीं ली जा रही. निर्माण कार्य बंद होने से दिहाड़ी मार दी गई, लेकिन कोई राहत पैकेज नहीं. प्राइमरी स्कूल बंद हैं, लेकिन सेकेंडरी स्कूल अभी भी चल रहे हैं. उन्होंने सवाल किया, “क्या बड़ा बच्चा जहरीली हवा में सांस नहीं लेता?”

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले 11 साल की AAP सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार दोनों को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा, “केजरीवाल 11 साल सिर्फ विज्ञापन करते रहे. बीजेपी ने 9 महीने में 2000 DTC बसें हटा दीं और दिसंबर तक 1032 और हटा देगी. सड़कें टूटी पड़ी हैं, धूल उड़ रही है, पराली जल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब बस यही है – ‘ये हमें दहेज में मिला मिला.”

कांग्रेस शासनकाल के काम गिनाए

देवेंद्र यादव ने कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि 1998 में जब शीला दीक्षित की सरकार आई थी तब दिल्ली का ग्रीन कवर सिर्फ 1% था, 15 साल में 20% तक पहुंचाया गया. पूरे DTC बेड़े को CNG में बदला गया, मेट्रो की नींव रखी गई और दिल्ली को किरोसिन मुक्त बनाया गया.

आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को तुरंत स्वास्थ्य आपातकाल लागू करके प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए एक साकारात्मक कदम उठाए. गंभीर हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उसमें मिले सुझाव को लागू करके प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थाई उपाय करें.