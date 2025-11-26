हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'दिल्ली में तुरंत लागू हो हेल्थ इमरजेंसी', मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन

'दिल्ली में तुरंत लागू हो हेल्थ इमरजेंसी', मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन

Delhi Pollution News: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन समेत कई अन्य नेताओं ने सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार को ज्ञापन सौंपा.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: अजीत | Updated at : 26 Nov 2025 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रह गई है. AQI लगातार 400 के पार बना हुआ है. ऐसे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार (26 नवंबर) को पूरी तरह प्रतीकात्मक लेकिन बेहद तीखा प्रदर्शन किया. प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम ज्ञापन सौंपा. उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ, अभिषेक दत्त, अनिल भारद्वाज समेत दर्जन भर वरिष्ठ नेता भी मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए नजर आए.

दिल्ली ‘गैस चैंबर’ बन गई- देवेंद्र यादव

ज्ञापन सौंपते हुए देवेंद्र यादव ने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोला. उन्होंने कहा, “बीजेपी चुनाव से पहले कहती थी कि 6 महीने में प्रदूषण खत्म कर देंगे. 9 महीने बीत गए, प्रदूषण खत्म नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली ‘गैस चैंबर’ बन गई. मुख्यमंत्री कहती हैं कि प्रदूषण उन्हें दहेज में मिला है. अगर दहेज में जहरीली हवा मिली थी तो कम से कम इसे साफ करने की कोशिश तो करते!”

कांग्रेस ने दो बड़ी मांगें रखीं

  • दिल्ली में तत्काल स्वास्थ्य आपातकाल (Health Emergency) घोषित किया जाए
  • मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सभी दलों के सुझावों को लागू करें

देवेंद्र यादव ने कहा कि GRAP-3 लागू होने के बावजूद मजदूरों-रेहड़ी वालों की कोई सुध नहीं ली जा रही. निर्माण कार्य बंद होने से दिहाड़ी मार दी गई, लेकिन कोई राहत पैकेज नहीं. प्राइमरी स्कूल बंद हैं, लेकिन सेकेंडरी स्कूल अभी भी चल रहे हैं. उन्होंने सवाल किया, “क्या बड़ा बच्चा जहरीली हवा में सांस नहीं लेता?”

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले 11 साल की AAP सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार दोनों को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा, “केजरीवाल 11 साल सिर्फ विज्ञापन करते रहे. बीजेपी ने 9 महीने में 2000 DTC बसें हटा दीं और दिसंबर तक 1032 और हटा देगी. सड़कें टूटी पड़ी हैं, धूल उड़ रही है, पराली जल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब बस यही है – ‘ये हमें दहेज में मिला मिला.”

कांग्रेस शासनकाल के काम गिनाए

देवेंद्र यादव ने कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि 1998 में जब शीला दीक्षित की सरकार आई थी तब दिल्ली का ग्रीन कवर सिर्फ 1% था, 15 साल में 20% तक पहुंचाया गया. पूरे DTC बेड़े को CNG में बदला गया, मेट्रो की नींव रखी गई और दिल्ली को किरोसिन मुक्त बनाया गया.

आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को तुरंत स्वास्थ्य आपातकाल लागू करके प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए एक साकारात्मक कदम उठाए. गंभीर हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उसमें मिले सुझाव को लागू करके प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थाई उपाय करें.

और पढ़ें

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read
Published at : 26 Nov 2025 09:28 PM (IST)
Tags :
Delhi News Devendra Yadav AIR Pollution CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
इंडिया
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल 3 दिन बाद हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज, इन वजहों से होना पड़ा था एडमिट, जानें अब कैसी है तबीयत
पलाश मुच्छल 3 दिन बाद हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज, इन वजहों से होना पड़ा था एडमिट, जानें अब कैसी है तबीयत
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
Advertisement

वीडियोज

Mukesh Chhabra Interview: King, Ramayana, Tere Ishq Mein, Dhurandhar पर खास बात चीत
IFFI 2025: Second Wind – Pain, Healing aur Honest Storytelling का Cinematic Blend
आतंकी डॉक्टर का ख्याल रखा,दिल्ली ब्लास्ट करने में मदद की,अब NIA की गिरफ्त में! |ABPLIVE
Smriti Mandhana और Palash की शादी क्यों टूटी… जानिए! |ABPLIVE
Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
इंडिया
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल 3 दिन बाद हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज, इन वजहों से होना पड़ा था एडमिट, जानें अब कैसी है तबीयत
पलाश मुच्छल 3 दिन बाद हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज, इन वजहों से होना पड़ा था एडमिट, जानें अब कैसी है तबीयत
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
फ्रांसिस्को फ्रांको की डेथ एनिवर्सरी पर महिलाओं ने टॉपलेस होकर क्यों किया प्रदर्शन, क्या है वजह?
फ्रांसिस्को फ्रांको की डेथ एनिवर्सरी पर महिलाओं ने टॉपलेस होकर क्यों किया प्रदर्शन, क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
India Wedding Season: 44 दिन में होंगी 46 लाख शादियां, जानें कहां सबसे ज्यादा एक-दूजे के होंगे कपल्स?
44 दिन में होंगी 46 लाख शादियां, जानें कहां सबसे ज्यादा एक-दूजे के होंगे कपल्स?
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget