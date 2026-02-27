हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi News: CM श्री स्कूलों में 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू, इन क्लासेज के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी

Delhi News: CM श्री स्कूलों में 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू, इन क्लासेज के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी

Delhi News in Hindi: दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. एक बार अगर बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया उसके बाद किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 27 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources
दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आ गए हैं. इच्छुक छात्र 12 मार्च तक एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं.
 
इन स्कूलों में एडमिशन के लिए केवल दिल्ली के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे. वहीं एक बार अगर बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया उसके बाद किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा. सरकारी स्कूलों से 5वीं, 8वीं और 10वीं पास 50% छात्रों के लिए इसमें सीटें आरक्षित हैं.

शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर

  • प्रवेश प्रक्रिया 02 मार्च 2026 से प्रारंभ 
  • केवल दिल्ली निवासी बच्चे आवेदन के पात्र
  • 1 किमी व 3 किमी परिधि के आधार पर प्राथमिकता
  • 3 किमी से अधिक दूरी पर अभिभावक से सुरक्षित परिवहन का शपथ-पत्र आवश्यक
  • आवेदन फॉर्म 02 मार्च से 16 मार्च 2026 तक विद्यालय से प्राप्त होंगे
  • निर्धारित समय: सुबह 8:30–11:30 (मॉर्निंग/जनरल), दोपहर 2:30–5:30 (इवनिंग)
  • भरे हुए फॉर्म ड्रॉप बॉक्स में जमा होंगे
  • 18 मार्च 2026 को आवेदकों की सूची व त्रुटियां प्रदर्शित
  • 20 मार्च 2026 को ड्रॉ ऑफ लॉट्स द्वारा चयन
  • चयनित सूची 23 मार्च 2026 को प्रदर्शित
  • प्रवेश प्रक्रिया 24 मार्च से 02 अप्रैल 2026 तक पूर्ण
  • प्रतीक्षा सूची प्रवेश 04 से 07 अप्रैल 2026 तक
  • आयु सीमा (31 मार्च 2026 तक)
  • नर्सरी: 3+ से 4 वर्ष
  • KG: 4+ से 5 वर्ष
  • कक्षा-1: 5+ से 6 वर्ष
  • आवश्यक दस्तावेज: जन्म प्रमाण, निवास प्रमाण, फोटो, आरक्षण प्रमाण-पत्र (यदि लागू)
  • दिव्यांग/वंचित बच्चों को दस्तावेज अभाव में भी अस्थायी प्रवेश (30 दिन) की सुविधा
  • आरक्षण: SC 15%, ST 7.5%, दिव्यांग 3%, DoE कर्मचारियों के बच्चों हेतु 2%
  • चयनित छात्रों को 6 माह के भीतर टीकाकरण प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य
बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा और शिक्षा मंत्री प्रधान ने बुधवार (18 फरवरी) को सरोजनी नगर में सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन किया. रेखा गुप्ता ने CM SHRI Schools Project को दिल्ली के 75 स्कूलों में लॉन्च किया. अब इन स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है. छात्र भी एडमिशन की तैयारी में जुट गए हैं.
 
Published at : 27 Feb 2026 10:25 AM (IST)
DELHI NEWS REKHA GUPTA CM Shri School
