JNU में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर किया हमला! थप्पड़ मारने का वीडियो आया सामने

राजधानी दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गुरुवार (26 फरवरी) को दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच झड़प का मामला सामने आया है. इस बीच पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला किया गया. दिल्ली पुलिस के इस दावे के बाद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में छात्र पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा है.

JNUSU के हंगामे के वीडियो सामने आ गए हैं. आरोप है की वीडियो में JNUSU से जुड़े छात्र स्टूडेंट्स को पुलिस के खिलाफ इक्कठा करते, पुलिस को थप्पड़ मारते और सुरक्षाकर्मियों के साथ अभद्रता एवं डंडा फेंकते नजर आ रहे हैं.

पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारता छात्र

एक वीडियो में PHD का छात्र नीतीश JNU की दीवार पर चढ़ कर छात्रों को उकसाता नजर आ रहा है. साथ ही पुलिस को सबक सिखाने की बात करता नजर आ रहा है. दूसरी वीडियो में श्रेय नाम का लड़का पुलिस को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है.

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में गुरुवार को छात्रों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प के दौरान का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें एक छात्र पुलिसकर्मी के थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा है. इस वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है. pic.twitter.com/fa7Lei9PqQ — Fiyazul Rais (@fiyazul_rais) February 27, 2026

तीसरे वीडियो में छात्र JNU कैंपस के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए और RAF के जवान पर डंडा फेंकते हुए नजर आ रहा है. दिल्ली पुलिस इन वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है.

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

दिल्ली पुलिस ने वसंतकुंज नार्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें नीतिश कुमार, अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, दानिश अली समेत 14 लोग शामिल हैं.

छात्रों ने लगाया ये आरोप

छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर काफी ज्यादा बल प्रयोग किया. इस झड़प में कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने लाठियां और जूते फेंके तथा हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. फिलहाल जेएनयू में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात कर दिया गया है. यूनिवर्सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. दिल्ली पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज मामले की जांच में जुटी हुई है.