दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (21 अक्टूबर) को परिवार समेत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है.

मुलाकात के बाद सीएम रेखा ने एक्स हैंडल पर लिखा, "विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं. प्रधानमंत्री का सान्निध्य और उनका आशीर्वाद नई ऊर्जा और संकल्प के साथ दिल्ली की सेवा में और अधिक समर्पण से कार्य करने की प्रेरणा देता है.

उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार.