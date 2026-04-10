बारिश में इस बार दिल्ली नहीं होगी परेशान, एक्शन में आई रेखा गुप्ता सरकार, उठाया यह कदम

दिल्ली में हर साल बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी भरने की समस्या को देखते हुए सरकार ने इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में जलभराव और नालों की सफाई को लेकर बड़ी बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा के साथ लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली छावनी बोर्ड के बड़े अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राजधानी के सभी बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम 30 जून तक हर हाल में पूरा होना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश शुरू होते ही लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी जलभराव से होती है. इसके साथ ही जिन इलाकों में हर साल पानी भरता है, वहां अलग से खास इंतजाम किए जाएं.

मुख्यमंत्री ने बारिश से पहले सभी तैयारी करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री रेखा ने अधिकारियों को ऐसे सभी स्थानों की सूची बनाने और वहां पहले से मशीन, कर्मचारी और जरूरी सामान रखने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार चाहती है कि बारिश शुरू होने से पहले ही नालों की सफाई पूरी हो जाए, ताकि पानी आसानी से निकल सके. बैठक में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार अब ऐसी नई योजना पर काम कर रही है, जिसमें सड़कों से पानी निकालने के लिए बार-बार पंप लगाने की जरूरत कम पड़े. इसके लिए पुराने ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां नई लाइनें डाली जाएंगी.

मिंटो रोड मॉडल पर होगा काम

सरकार खास तौर पर मिंटो रोड मॉडल पर काम कर रही है. मिंटो रोड उन जगहों में से है जहां हर साल बारिश में सबसे ज्यादा पानी भरता था. कई बार वहां गाड़ियां बंद हो जाती थीं और लंबा जाम लग जाता था. पिछले कुछ महीनों में वहां जल निकासी की नई व्यवस्था बनाई गई है. अब सरकार चाहती है कि उसी तरह का काम दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी किया जाए. दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान कई जगहों पर लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. आईटीओ, मिंटो रोड, जखीरा अंडरब्रिज, लोनी रोड, जहांगीरपुरी और कराला-कंझावला रोड जैसे इलाकों में अक्सर सड़कें तालाब बन जाती हैं.

दिल्ली की जनता को बारिश से होती है काफी परेशानी

पिछले साल बारिश के कारण स्कूल बसें, कारें और दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे हैं. कई बार लोगों को पैदल पानी में चलकर घर पहुंचना पड़ा. अभी भी कुछ जगहों पर जलभराव रोकने का काम अधूरा माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि अगर 30 जून तक नालों की सफाई पूरी हो जाती है और पुराने जलभराव वाले इलाकों में पहले से तैयारी कर ली जाती है, तो इस बार दिल्ली वालों को बारिश में कम परेशानी होगी. अब सबकी नजर इस बात पर है कि आदेश जमीन पर कितना उतरता है और क्या इस बार राजधानी सच में जलभराव से राहत पा सकेगी.