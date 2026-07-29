दिल्ली: कैब ड्राइवर की हत्या पर परिवार का धरना, मांगा इंसाफ

दिल्ली के कृष्णा नगर में कैब ड्राइवर विजय कुमार की निर्मम हत्या के बाद अब उनका परिवार इंसाफ की लड़ाई सड़क पर लड़ रहा है. गुरुवार 23 जुलाई को हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद मृतक की पत्नी, मां और अन्य परिजन पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए.

प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने सड़क जाम कर दी और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई. परिजनों का कहना है कि जब तक मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

मृतक विजय कुमार के परिवार का आरोप है कि इस हत्याकांड में 4 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अब तक केवल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. परिवार का दावा है कि चौथा आरोपी एक प्रभावशाली वकील का बेटा है और रसूख के कारण उसे बचाया जा रहा है.

Gen-Z की सोच को समझना होगा... दिल्ली BJP नेताओं का संदेश

इतना ही नहीं, परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मामले को पैसों के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, इन आरोपों की अभी तक पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

धरने के दौरान पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय गर्म हो गया जब पुलिस ने सड़क खाली कराने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे परिजनों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. कुछ वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाती हुई दिखाई दे रही है.

परिजनों का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, जबकि पुलिस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

क्या था पूरा हत्याकांड?

पुलिस जांच के मुताबिक, 23 जुलाई को 40 वर्षीय कैब ड्राइवर विजय कुमार की हत्या लूट की नीयत से की गई थी. जांच में सामने आया कि आरोपी पहले शराब पीकर कैब में बैठे. इसके बाद चित्रा विहार क्रॉसिंग के पास उन्होंने विजय कुमार पर चाकुओं से कई वार किए और फिर गला रेतकर उनकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपी शव को कार की पिछली सीट पर डालकर खून से सनी कार दिल्ली की सड़कों पर घुमाते रहे. बाद में दुर्घटना होने पर वे कार छोड़कर मौके से फरार हो गए.

3 आरोपी और एक नाबालिग पकड़े गए

दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी जांच के आधार पर 3 आरोपियों और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि चौथे आरोपी की पहचान भी कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है.

जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, खून से सने कपड़े, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई है.

विजय कुमार की पत्नी और मां का कहना है कि जब तक इस मामले में शामिल हर आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा. उनका आरोप है कि कई दिनों से वे अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर पूरी कार्रवाई नहीं की जा रही. परिजनों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि निष्पक्ष और तेज कार्रवाई चाहिए.

'ज्यादा बच्चे पैदा करें या नहीं?' रेखा गुप्ता की इस योजना पर केजरीवाल का तंज

अब जांच और कार्रवाई पर टिकी निगाहें

दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं दूसरी ओर, पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक सभी आरोपियों को कानून के कटघरे में नहीं लाया जाता.