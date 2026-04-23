चंडीगढ़ से पकड़ा गया अपहरण-लूटकांड का मुख्य आरोपी कैब चालक, 14 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामबायी हाथ लगी है, क्राइम ब्रांच ने 20 हजार के इनामी शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले 14 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम बिरकेश उर्फ विकेश उर्फ विक्की है, जिस पर 20 हजार का इनाम भी घोषित था.

दरअसल, यह मामला साल 2012 का है, जब द्वारका साउथ इलाके में एक कैब ड्राइवर के साथ लूट और अपहरण की वारदात हुई थी. ड्राइवर सुनील कुमार अपनी ड्यूटी पर था, तभी दो बदमाशों ने उसे रोक लिया, मारपीट की, पैसे और मोबाइल लूट लिया और फिर उसे अगवा कर लिया. फिर आरोपी उसे सड़क पर फेंककर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे. इस मामले में एक आरोपी तो पहले ही पकड़ लिया गया था लेकिन मुख्य आरोपी विक्की लगातार फरार चल रहा था.

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दिल्ली पुलिस को कुख्यात लुटरे की थी लंबे समय से तलाश

दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई सालों तक कोशिश की, लेकिन वह बार-बार अपनी जगह और पहचान बदलकर बचता रहा. क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि आरोपी चंडीगढ़ में छिपा हुआ है. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की. पता चला कि आरोपी वहां गैस सिलेंडर सप्लाई का काम कर रहा है. पुलिस टीम ने कई दिनों तक नजर रखने के बाद अपराधी को सेक्टर-26, चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस से बचने के लिए बार-बार ठिकाना बदल रहा था आरोपी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि केस का पता चलते ही वह उत्तर प्रदेश से हरियाणा और फिर चंडीगढ़ भाग गया था. वह बार-बार मोबाइल नंबर और ठिकाना बदलता था ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके...पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से ही 13 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है जिनमें लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर केस शामिल हैं.

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