हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRचंडीगढ़ से पकड़ा गया अपहरण-लूटकांड का मुख्य आरोपी कैब चालक, 14 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

चंडीगढ़ से पकड़ा गया अपहरण-लूटकांड का मुख्य आरोपी कैब चालक, 14 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

Delhi News: साल 2012 में दिल्ली के द्वारका साउथ इलाके में एक कैब ड्राइवर के साथ लूट और अपहरण कांड के मुख्य आरोपी बिरकेश उर्फ विकेश उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 23 Apr 2026 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामबायी हाथ लगी है, क्राइम ब्रांच ने 20 हजार के इनामी शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले 14 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम बिरकेश उर्फ विकेश उर्फ विक्की है, जिस पर  20 हजार का इनाम भी घोषित था.

दरअसल, यह मामला साल 2012 का है, जब द्वारका साउथ इलाके में एक कैब ड्राइवर के साथ लूट और अपहरण की वारदात हुई थी. ड्राइवर सुनील कुमार अपनी ड्यूटी पर था, तभी दो बदमाशों ने उसे रोक लिया, मारपीट की, पैसे और मोबाइल लूट लिया और फिर उसे अगवा कर लिया. फिर आरोपी उसे सड़क पर फेंककर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे. इस मामले में एक आरोपी तो पहले ही पकड़ लिया गया था लेकिन मुख्य आरोपी विक्की लगातार फरार चल रहा था.

Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी

दिल्ली पुलिस को कुख्यात लुटरे की थी लंबे समय से तलाश

दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई सालों तक कोशिश की, लेकिन वह बार-बार अपनी जगह और पहचान बदलकर बचता रहा. क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि आरोपी चंडीगढ़ में छिपा हुआ है. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की. पता चला कि आरोपी वहां गैस सिलेंडर सप्लाई का काम कर रहा है. पुलिस टीम ने कई दिनों तक नजर रखने के बाद अपराधी को सेक्टर-26, चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस से बचने के लिए बार-बार ठिकाना बदल रहा था आरोपी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि केस का पता चलते ही वह उत्तर प्रदेश से हरियाणा और फिर चंडीगढ़ भाग गया था. वह बार-बार मोबाइल नंबर और ठिकाना बदलता था ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके...पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से ही 13 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है जिनमें लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर केस शामिल हैं.

दिल्ली में कश्मीरी प्रवासी ठेकेदारों को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की 11 साल पुरानी अपील

Published at : 23 Apr 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
चंडीगढ़ से पकड़ा गया अपहरण-लूटकांड का मुख्य आरोपी कैब चालक, 14 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा
चंडीगढ़ से पकड़ा गया अपहरण-लूटकांड का मुख्य आरोपी कैब चालक, 14 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
दिल्ली में कश्मीरी प्रवासी ठेकेदारों को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की 11 साल पुरानी अपील
दिल्ली में कश्मीरी प्रवासी ठेकेदारों को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की 11 साल पुरानी अपील
दिल्ली NCR
दिल्ली में आसमान से बरस रही आग! पारा 42 के पार, 24 अप्रैल से लू चलने पर और बढ़ेगी परेशानी
दिल्ली में आसमान से बरस रही आग! पारा 42 के पार, 24 अप्रैल से लू चलने पर और बढ़ेगी परेशानी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
इंडिया
यूपी: मिर्जापुर में ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 11 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
यूपी: मिर्जापुर में ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 11 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
आईपीएल 2026
Rishabh Pant Statement: क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
विश्व
Iran War: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन, आर्मी चीफ के बाद अब नेवी चीफ को किया बर्खास्त
होर्मुज में नाकेबंदी के बीच ट्रंप का बड़ा एक्शन, आर्मी चीफ के बाद अब नेवी चीफ को किया बर्खास्त
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
जनरल नॉलेज
झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता
झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget