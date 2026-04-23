दिल्ली में कश्मीरी प्रवासी ठेकेदारों को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की 11 साल पुरानी अपील

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन ठेकेदारों को राहत देने से इनकार कर दिया है, जो 1989 के दौर में जम्मू-कश्मीर में अशांति के कारण घाटी छोड़कर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में आ बसे थे. इन ठेकेदारों ने दावा किया था कि उन्होंने उस समय पीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए काम किया था लेकिन उनका भुगतान अब तक नहीं हुआ.

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बताया सही

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सिंगल जज के फैसले को सही ठहराते हुए ठेकेदारों की अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि हालात ऐसे थे, जिनकी वजह से लोगों को कश्मीर छोड़ना पड़ा. मगर, इतने लंबे समय बाद भुगतान के दावे को साबित करना मुश्किल हो जाता है.

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ठेकेदारों ने घर, संपत्ति और जरूरी कागजात छोड़ने के पीछे दी दलील

ठेकेदारों का कहना था कि हालात खराब होने के कारण उन्हें अचानक अपना घर, संपत्ति और जरूरी कागजात छोड़कर जाना पड़ा. उन्होंने कई बार सरकार से अपने बकाया भुगतान की मांग भी की. पहले हाईकोर्ट ने सरकार को उनकी शिकायतों पर विचार करने को कहा था.

बाद में अधिकारियों ने यह कहकर दावे खारिज कर दिए कि काम बहुत पुराना है और उससे जुड़े रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं हैं. अपील में ठेकेदारों ने यह भी तर्क दिया कि सरकार ने कुछ आंशिक भुगतान किया था, जिससे यह साबित होता है कि बाकी रकम भी देनी चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना.

कोर्ट ने कहा साल 2011 में दायर की थी अपील नही मिलेगे रिकार्ड

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 2001 में पहली बार याचिका दायर की गई, यानी घटना के करीब 11 साल बाद, इतने लंबे समय में रिकॉर्ड का गायब होना स्वाभाविक है. कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड की कमी के कारण दावों की पुष्टि नहीं हो पा रही है. इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि समय बीतने के साथ साक्ष्य कमजोर हो जाते हैं. इसलिए इस मामले में राहत देना संभव नहीं है और अपील को खारिज कर दिया गया.

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