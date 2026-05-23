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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में कल ट्रैफिक रहेगा बाधित, इन रूट्स पर रहेगा डायवर्जन, जानें क्या है वजह?

Delhi News: दिल्ली में कल ट्रैफिक रहेगा बाधित, इन रूट्स पर रहेगा डायवर्जन, जानें क्या है वजह?

Delhi Traffic Police Advisory : लाल किले में होने वाले 'जनजाति सांस्कृतिक समागम' के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. 1 लाख लोगों की भीड़ के कारण कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 23 May 2026 08:55 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के लाल किले में रविवार (24 मई) को होने वाले ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ को लेकर दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस विशाल कार्यक्रम में करीब एक लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है.

भारी भीड़ और शोभा यात्राओं को देखते हुए मध्य और उत्तरी दिल्ली (Central and North Delhi) में यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे और कई मार्गों को डायवर्ट किया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है.

इन इलाकों से निकलेंगी शोभा यात्राएं

जनजाति जागृति समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से कई ‘शोभा यात्राएं’ निकाली जाएंगी, जो लाल किले पर आकर समाप्त होंगी. ये यात्राएं मुख्य रूप से इन स्थानों से शुरू होंगी:

  • श्यामगिरि मंदिर
  • रामलीला मैदान
  • राजघाट
  • कुदेसिया पार्क
  • अजमेरी गेट

दोपहर 12 बजे से रात 3 बजे तक ये मार्ग रहेंगे बंद

यातायात पुलिस के अनुसार, शोभायात्राओं के गुजरने और लोगों के जुटने के कारण रविवार दोपहर से लेकर देर रात तक कई प्रमुख सड़कों पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे.

  • नेताजी सुभाष मार्ग: दिल्ली गेट चौक से छत्ता रेल तक दोनों लेन दोपहर 12 बजे से देर रात 3 बजे तक यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेंगी.
  • निषाद राज मार्ग: इस मार्ग पर भी देर रात 3 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.

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इन रास्तों पर जाने से बचें (यातायात रहेगा प्रभावित)

  • ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि निम्नलिखित मार्गों पर भी भीषण जाम और यातायात प्रभावित होने की संभावना है:
  • जीटी करनाल रोड और बुलेवर्ड रोड
  • शाम नाथ मार्ग और लोथियन रोड
  • जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड
  • राजपुरा रोड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग
  • सलीमगढ़ बाईपास के पास रिंग रोड
  • आईटीओ (ITO), डीडीयू (DDU) मार्ग और बीएसजेड (BSZ) मार्ग
  • मिंटो रोड, चावड़ी बाजार और देश बंधु गुप्ता रोड

रेलवे स्टेशन और ISBT जाने वाले यात्री दें ध्यान

प्रतिबंधित अवधि के दौरान बाराखंबा, झंडेवालान और दिल्ली गेट सहित कई स्थानों से बसों और भारी व्यावसायिक वाहनों के मार्ग बदले जाएंगे.
यातायात पुलिस ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और ISBT कश्मीरी गेट जाने वाले यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लें और यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर चलें. जाम से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो, दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) का उपयोग करें.

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Published at : 23 May 2026 08:55 PM (IST)
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