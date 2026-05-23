दिल्ली में करोड़ों की डकैती का खुलासा, 4 दिन पहले रखे नौकर ने कराई थी लूट, परिवार को बनाया बंधक

राजधानी की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली वीवीआईपी इलाके की पॉश कॉलोनी में फिल्मी अंदाज़ में हुई सनसनीखेज डकैती का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है. कारोबारी के घर में महज चार-पांच दिन पहले नौकरी पर रखे गए घरेलू नौकर ने ही पूरे घर की रेकी कर अपने गैंग को अंदर बुलाया था, इसके बाद हथियारबंद बदमाशों ने कारोबारी और उसके परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये के गहने, नकदी और कीमती सामान लूट लिया.

इस मामले में क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने 20 से ज्यादा संगीन मामलों में शामिल कुख्यात बदमाश निहाल हसन उर्फ संजय को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर डकैती, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक वह बेहद शातिर और आदतन अपराधी है. जिसे अदालत सात मामलों में दोषी भी ठहरा चुकी है.

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ऐसे रची गई थी आरोपियों ने डकैती की साजिश

17 अप्रैल 2026 की रात करीब साढ़े आठ बजे तुगलक रोड थाना पुलिस को गोल्फ कोर्स इलाके स्थित एक आलीशान कोठी में डकैती की सूचना मिली. जांच में सामने आया कि घर में हाल ही में रखे गए नौकर सुशील ने ही मुख्य गेट खोलकर अपने 5-6 साथियों को अंदर दाखिल कराया. घर में घुसते ही बदमाशों ने तलवार, लोहे की सरिया और अन्य हथियारों के बल पर पूरे परिवार को आतंकित कर दिया. परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई और उन्हें बंधक बनाकर घर में रखे गहने, नकदी और कीमती सामान लूट लिया गया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए.

पुलिस को देखते ही भागने लगा बदमाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज को सौंपी गई. दिल्ली पुलिस की टीम ने मुखबिरों और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी निहाल हसन की लोकेशन ट्रेस की. 21 मई को सूचना मिली कि आरोपी खजूरी इलाके में अपने साथियों से मिलने आने वाला है. पुलिस टीम ने जाल बिछाया. खुद को घिरता देख आरोपी भागने लगा लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया.

आरोपी अमीर इलाकों की करते थे रेकी

पूछताछ में खुलासा हुआ कि निहाल हसन उर्फ संजय दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है. उसके खिलाफ करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज है.लगातार अपराधों में शामिल रहने के कारण परिवार ने भी उससे संबंध तोड़ लिए थे. पुलिस के मुताबिक गैंग पहले अमीर इलाकों की रेकी करता था. इसके बाद किसी सदस्य को घरेलू नौकर बनाकर घर में घुसाया जाता था ताकि परिवार की गतिविधियों, सुरक्षा व्यवस्था और कीमती सामान की पूरी जानकारी मिल सके. सही मौका मिलते ही हथियारबंद साथी घर में दाखिल होकर डकैती को अंजाम देते थे.

बाकी आरोपियों की तलाश जारी

दिल्ली पुलिस अब फरार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है..अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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