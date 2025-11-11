हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला

दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला

Delhi Blast: डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल ने फरीदाबाद में किराए के मकानों में विस्फोटक जमा किए थे. 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुजम्मिल को उठाया तो साजिश का खुलासा हुआ था.

By : जगविंदर पटियाल | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड पुलवामा निवासी और पेशे से डॉक्टर उमर नबी को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं. डॉक्टर उमर मोहम्मद ही आतंकी डॉक्टरों का लीडर था. 2021 में डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए संगठन बनने का फैसला किया था. मोहम्मद उमर मोहम्मद ने ही डॉक्टर मुजम्मिल, डॉ आदिल को आतंकी बनाया.  उमर ने अनंतनाग में अस्पताल के लॉकर में AK-47 रखी थी.

अनंतनाग से वापस आकर फरीदाबाद के गांव में कमरा लिया. फरीदाबाद के दौज और फतेहपुर टागा गांव में किराए पर रूम लिया था. उमर और मुजम्मिल ने किराए के मकानों में विस्फोटक जमा किए. जिस कमरे में डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुज़मिल गनी रहते थे, वहीं बम बनाने का सामान भी मिला. फतेहपुर टागा गांव में किराए के कमरे में ये अमोनियम नाइट्रेट जमा करते थे इसे आतंक के समान का गोदाम बना रखा था. 

फरीदाबाद में बम बनाने की साजिश का कब हुआ खुलासा?

जम्मू कश्मीर पुलिस ने अक्टूबर के महीने घाटी में आतंकी संगठन से जुड़े पोस्टर के मामले में जांच शुरू की तो डॉ मुजम्मिल का नाम सामने आया था. 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुजम्मिल को उठाया तो फरीदाबाद में बम बनाने की साजिश का खुलासा हुआ और इनके चीफ डॉ उमर मोहम्मद का भी. 

डॉक्टर उमर की चाची ने क्या कहा?

abp न्यूज की टीम आरोपी डॉ. उमर के घर पहुंची. इस दौरान डॉ. उमर की चाची तबस्सुम ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की और बताया कि उमर दो महीने पहले घर आया था, वो अनंतनाग में काम करता था. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में आई-20 कार धमाके में डॉक्टर उमर मारा गया है. अब डीएनए सैंपल की जांच से पुष्टि की जाएगी.

मुजम्मिल के परिजनों ने क्या बताया?

वहीं, फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी डॉ. मुजम्मिल के परिवार ने भी प्रतिक्रिया दी है. मुजम्मिल के परिजनों का कहना है कि, उसने 4 साल पहले ही घर छोड़ दिया था और अभी उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है.

आतंकी डॉ. मुजम्मिल के साथियों से पूछताछ

दिल्ली में कार धमाके के बाद फरीदाबाद में एक्शन जारी है. अल फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद पुलिस आतंकी डॉ. मुजम्मिल के साथियों से पूछताछ कर रही है. यूनिवर्सिटी में छात्रों, स्टाफ और प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है. 6 लोगों को हिरासत में लेकर आतंक के मॉड्यूल पर पूछताछ की जा रही है. मुजम्मिल को जानने वाले करीब 52 लोगों से पूछताछ हुई. 

Published at : 11 Nov 2025 05:07 PM (IST)
Delhi Blast DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
