दिल्ली धमाके पर अबू आजमी का बड़ा बयान, 'जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें 6 महीने के अंदर...'

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अबू आजमी ने कहा कि जुल्म और नाईइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है. आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए. दिल्ली में बलास्ट होना मतलब सरकार की चूक है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) को हुए ब्लास्ट मामले में अब महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी प्रमुख अबू आजमी का बयान सामने आया है. लखनऊ में उन्होंने कहा कि हम देख रहे है जब चुनाव होता है तो इस तरह की चीज होती है इसकी जांच होनी चाहिए.

उन्होंने ये भी कहा, "जो लोग बलास्ट में शामिल हैं, उन्हें पकड़कर 6 महीने के अंदर फांसी देनी चाहिए. मुबई में जो ट्रेन में हमला हुआ था उसमें निर्दोष लोग पकड़े गये थे, ऐसा इस केस में नहीं होना चाहिए.

अबू आजमी ने आगे कहा कि जुल्म और नाईइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है. आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए. दिल्ली में बलास्ट होना मतलब सरकार की चूक है.

सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

अबू आजमी के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में हुए विस्फोट को दिल दहला देने वाला बताया. उन्होंने कहा, "इस दुखद घटना पर मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और घायल जल्द स्वस्थ हों."

कठिन समय में हम पीड़ित परिवार के साथ- अजित पवार

वहीं इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, "कीमती जिंदगियों का जाना पूरी तरह से हृदय विदारक है." उन्होंने कहा, "हम इस कठिन समय में उन परिवारों के साथ खड़े हैं और इस भयानक त्रासदी में घायल हुए लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं भेजते हैं."

शरद पवार ने भी जताया दुख

उनके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने विस्फोट में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया और केंद्र से घटना की गहन जांच कराने का आग्रह किया. उन्होंने लाल किले जैसे संवेदनशील इलाके में हुई इस घटना को 'अत्यंत चिंताजनक' बताते हुए विस्तृत जांच की मांग की.

शरद पवार ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश देने का आग्रह किया और कहा कि जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

Published at : 11 Nov 2025 03:03 PM (IST)
Delhi Blast Maharashtra News DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
