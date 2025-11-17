दिल्ली ब्लास्ट में घायल दो और लोगों की मौत, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 15 हुआ

10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट केस में घायल दो और लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है. दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी. दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती लुकमान और विनय पाटक ने दम तोड़ दिया. पिछले गुरुवार को बिलाल नाम के एक घायल की मौत हो गई थी जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया था.

i-20 कार में हुआ था धमाका

दिल्ली के भीड़भाड़ वाले लाल किला इलाके में रेड लाइट पर स्लो ट्रैफिक के बीच i-20 कार में शाम सात बजे के करीब जबरदस्त धमाका हुआ था. धमाका इतना तेज था कि आस पास की कुछ गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. इस धमाके से पूरा देश सहम गया. बाद में केंद्र सरकार ने इसे आतंकी हमला करार दिया. इस मामले की जांच NIA कर रही है.

NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार

NIA ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की. आमिर राशिद नाम के आरोपी ने जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया. आमिर पर साजिश रचकर हमले को अंजाम देने का आरोप है. आमिर को गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे 10 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया. आरोपी आमिर राशिद के नाम पर ही धमाके वाली i-20 कार रजिस्टर्ड थी.

जांच एजेंसियों ने इस धमाके को आत्मघाती हमला माना है. जांच में ये भी साफ हो चुका है कि कार चलाने वाला और धमाके में मारा गया शख्स उमर नबी ही था. NIA ने उमर की एक और गाड़ी भी जब्त की है जिसे सबूत के तौर पर खंगाला जा रहा है. इस हमले के बाद जांच एजेंसियां लगातार सफेदपोश आतंकी नेटवर्क को खंगाल रही हैं. अब तक करीब 73 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. देशभर में सर्च ऑपरेशन जारी है.