IPL मैच से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, इन रास्तों पर भूलकर भी न जाएं, वरना घंटों मिलेगा जाम

दिल्ली में बुधवार (8 अप्रैल) को होने वाले आईपीएल मुकाबले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है. इंडियन प्रीमियर लीग के तहत दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, लेकिन ट्रैफिक का असर दोपहर 12 बजे से ही दिखना शुरू हो सकता है. ऐसे में अगर आप उस इलाके से गुजरते हैं तो पहले से तैयारी करना जरूरी है.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और आसफ अली रोड पर सबसे ज्यादा दबाव रहेगा. खासकर मैच शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद इन इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है. रोजाना आने-जाने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन रास्तों से बचें और वैकल्पिक रूट अपनाएं, ताकि समय और परेशानी दोनों से बचा जा सके.

भारी वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

ट्रैफिक को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं. बीएसजेड मार्ग और जेएलएन मार्ग पर भारी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी. दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक जरूरत के हिसाब से डायवर्जन लागू किए जाएंगे. यानी अगर आप ट्रक या बड़े वाहन से सफर करते हैं, तो पहले से रूट चेक कर लें.

ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा है कि जेएलएन मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और आसफ अली रोड पर जाम की स्थिति बन सकती है. इसलिए अगर जरूरी न हो, तो इन रास्तों से बचें. थोड़ी सी प्लानिंग आपको लंबी देरी से बचा सकती है.

पार्क एंड राइड सुविधा से मिलेगी राहत

स्टेडियम के पास पार्किंग की कमी को देखते हुए “पार्क एंड राइड” सुविधा शुरू की गई है. माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड से बसें चलाई जाएंगी. ये बसें मैच शुरू होने से करीब दो घंटे पहले और मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक उपलब्ध रहेंगी. इससे लोगों को स्टेडियम तक पहुंचने में आसानी होगी.

स्टेडियम के पास सिर्फ उन्हीं वाहनों को पार्किंग की अनुमति होगी, जिनके पास अधिकृत लेबल होगा. बिना अनुमति पार्किंग करने पर गाड़ी टो की जा सकती है और चालान भी कट सकता है. इसलिए वाहन लेकर जाने से पहले नियम जरूर समझ लें.

ऐप बेस्ड टैक्सी और कैब के लिए भी अलग से पिकअप और ड्रॉप पॉइंट बनाए गए हैं. गेट नंबर 2 मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, राजघाट चौक और रिंग रोड की सर्विस लेन पर ये सुविधाएं मिलेंगी. इससे स्टेडियम के आसपास भीड़ कम रखने में मदद मिलेगी.

घर से निकलने से पहले जरूर करें प्लानिंग

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपना रूट प्लान कर लें. साथ ही रास्ते में तैनात ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक चैनल्स पर नजर बनाए रखें. थोड़ी सी सावधानी आपका सफर आसान बना सकती है.