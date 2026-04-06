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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRलॉकडाउन में CM रहते अरविंद केजरीवाल ने रूम रेंट को लेकर दिया था आश्वासन, अब HC ने सुनाया फैसला

लॉकडाउन में CM रहते अरविंद केजरीवाल ने रूम रेंट को लेकर दिया था आश्वासन, अब HC ने सुनाया फैसला

Arvind Kejriwal News: दिल्ली HC कहा कि मार्च 2020 में तत्कालीन CM अरविंद केजरीवाल ने कोविड लॉकडाउन के दौरान गरीब किरायेदारों की ओर से किराया देने का जो आश्वासन दिया था उसे लागू नहीं कराया जा सकता.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 06 Apr 2026 10:24 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के उस बयान को कानूनी रूप से लागू कराने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीब किरायेदारों के किराए का भुगतान सरकार की ओर से करने की बात कही थी. जस्टिस सी हरि शंकर और ओ पी शुक्ला की बेंच ने यह फैसला दिल्ली सरकार द्वारा सिंगल जज के 2021 के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री का आम लोगों से किया गया वादा लागू करने योग्य था. 

हाई कोर्ट ने सोमवार (06 अप्रैल) को कहा कि मार्च 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान गरीब किरायेदारों की ओर से किराया देने का जो आश्वासन दिया था उसे लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उनके इस बयान के बाद कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं की गई थी. 

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

दिल्ली सरकार ने सिंगल जज के 2021 के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री की यह घोषणा लागू कराने योग्य है. बेंच ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया मात्र एक बयान कानूनन लागू करने योग्य नहीं होगा, भले ही जिन नागरिकों के लिए वह बयान दिया गया हो, वे उस पर भरोसा करते हैं.’’

'सिर्फ बयान के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता'

हाई कोर्ट ने आगे कहा, ‘‘चूंकि राज्य निधि से किराया चुकाने का आश्वासन किसी लिखित दस्तावेज, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र या कानून के समान प्रभावी किसी अन्य दस्तावेज में दर्ज नहीं किया गया था इसलिए इसे केवल संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिए गए बयान के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता.’’ 

कानूनी प्रावधान से समर्थित नहीं थी पूर्व CM की घोषणा- HC

खंडपीठ ने कहा कि केजरीवाल द्वारा 29 मार्च, 2020 को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गरीब किरायेदारों की ओर से राज्य के स्तर पर किराया दिए जाने की घोषणा किसी कानूनी प्रावधान से समर्थित नहीं थी. अदालत ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासियों के किराए का भुगतान राज्य द्वारा करने के आश्वासन के संबंध में कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता.

दिल्ली सरकार ने क्या दी दलील?

दिल्ली सरकार ने दलील दी कि सिंगल जज के समक्ष दायर याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं थीं, क्योंकि उनमें एक नेता के बयान को लागू कराने का अनुरोध किया गया था जबकि उसके समर्थन में सरकार का कोई कानून या नीति नहीं थी.

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Published at : 06 Apr 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL DelhI High Court DELHI NEWS
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