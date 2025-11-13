(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
Sindhu Apartment Fire: दिल्ली के सिंधु अपार्टमेंट में बुधवार शाम आग लग गई, जहां सांसदों के आवास हैं. आग ग्राउंड फ्लोर पर बिजली बोर्ड में लगी थी. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
दिल्ली से बड़ी खबर है. मध्य दिल्ली के सिंधु अपार्टमेंट में बुधवार (12 नवंबर) की शाम अचानक आग लग गई. इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों के साथ कई दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत की. इस अपार्टमेंट में कई सांसदों के आवास हैं.
दिल्ली फायर डिपार्टमेटं के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा को जानकारी दी कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.
बिजली बोर्ड में आग लगने से हादसा
फायर टीम ने बताया कि अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर स्थित बिजली बोर्ड में आग लगने की सूचना रात 8.44 पर मिली थी. ये अपार्टमेंट क्नॉट प्लेस के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित हैं. उन्होंने कहा, 'हमने आठ दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजीं और रात 9.15 बजे आग बुझा दी गई.'
अक्टूबर में भी हुआ था ऐसा हादसा
इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली संसद भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में आग लग गई थी. उस दौरान बताया गया था कि बेसमेंट में लकड़ी के फर्नीचर रखे थे और आसपास पटाखे फोड़े जाने की वजह से उनमें आग लग गई, जिसने समय के साथ विकराल रूप ले लिया था.
सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया था. अपार्टमेंट में मौजूद लोग तुरंत घरों से बाहर निकल आए.
फायर डिपार्टमेंट को यह सूचना 18 अक्टूबर की दोपहर 1.20 पर मिली थी. उस दौरान ज्यादातर लोग काम के लिए घरों से बाहर थे. घर में बच्चे और बुजुर्ग थे. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि फोन करने के बावजूद दमकल की गाड़ियां काफी देर से पहुंची थीं. लोगों का कहना था कि अगर समय पर दमकलकर्मी आ गए होते, तो इतना नुकसान नहीं होता. हालांकि, फायर टीम ने बताया कि उन्हें सूचना मिलते ही वह घटनास्थल के लिए निकल गए और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL