दिल्ली में छाए रहेंगे बादल, ठंडी हवाएं और कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल, AQI कम होकर 300 तक पहुंचा

नए साल के शुरूआत में भी दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है. 2 जनवरी को घने कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार सुबह से विजिबिलिटी प्रभावित रह सकती है, बादल छाए रहेंगे और धूप निकलने की संभावना बेहद कम है. वहीं, अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि प्रदूषण का भी कहर थोड़ा कम हुआ है. कई हिस्सों में AQI 200 से 300 के बीच पहुंच गया है.

दिल्ली-NCR में बीते 24 घंटे का मौसम

बीते 24 घंटों में दिल्ली-NCR का मौसम साफ रहा. 1 जनवरी को IMD ने बारिश और कोल्ड डे का पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन दोपहर 12.00 बजे के बाद हल्की धूप निकलने से मौसम सुहावना हो गया. 31 दिसंबर की तुलना में ठंड कम महसूस की गई और दिनभर तापमान संतुलित रहा.

IMD की ओर से बारिश की संभावना जताई गई थी, हालांकि दिल्ली-NCR के कुछ सीमित इलाकों में बेहद हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, जिससे ठंड का असर सीमित रहा. हवाओं की गति भी कम रही, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली.

2 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट क्यों?

IMD ने 2 जनवरी को लेकर स्पष्ट चेतावनी जारी की है. IMD के अनुसार सुबह से ही घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है. दिनभर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी और आसमान में बादल बने रहेंगे.

IMD ने यह भी बताया है कि 2 जनवरी को धूप निकलने की संभावना बेहद कम है, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है. फिलहाल ऑरेंज अलर्ट केवल 2 जनवरी के लिए ही जारी किया गया है. इसके बाद के दिनों में किसी नए अलर्ट की घोषणा नहीं की गई है.

कैसा रहेगा NCR का तापमान?

शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का तापमान 16/8 डिग्री और AQI 253 दर्ज किया गया है. नोएडा में 18/9 डिग्री के साथ AQI 221, गाजियाबाद में 18/9 और AQI 236, गुरुग्राम में 17/9 और AQI 212, जबकि ग्रेटर नोएडा में 18/9 डिग्री के साथ AQI 226 रहा. लोगों को भारी प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है.

IMD ने 7 जनवरी तक का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिरने की संभावना है. शीतलहर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और हवाओं की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बनी रहेगी. 3 से 7 जनवरी के बीच किसी भी ऑरेंज या येलो अलर्ट की चेतावनी जारी नहीं की गई है, फिलहाल अलर्ट सिर्फ 2 जनवरी तक सीमित है.