हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमहीनों बाद दिल्ली की हवा में सुधार, लाल निशान से नीचे आया AQI, अभी न लें राहत की सांस

महीनों बाद दिल्ली की हवा में सुधार, लाल निशान से नीचे आया AQI, अभी न लें राहत की सांस

Delhi AQI Today: दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है. अधिकांश इलाके मध्यम से खराब श्रेणी में हैं. कोहरे के बावजूद एक्यूआई लाल निशान से बाहर है. नोएडा में सुधार पर गाजियाबाद में स्थिति गंभीर है.

By : आईएएनएस | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 02 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली और इससे सटे जिले यानी NCR के लोगों के लिए लंबे समय बाद राहत भरी खबर सामने आई है. कई महीनों तक गंभीर और अति-गंभीर श्रेणी में बने रहने के बाद अब एनसीआर की हवा ‘लाल निशान’ से बाहर निकल आई है. ताजा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश इलाके येलो (मध्यम) और ऑरेंज (खराब) श्रेणी में दर्ज किए गए हैं.

हालांकि सोमवार की सुबह एनसीआर के कई हिस्सों में धुंध और कोहरे की चादर देखने को मिली. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2 फरवरी से 7 फरवरी तक मध्यम कोहरे की संभावना बनी रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा. वहीं नमी का स्तर 90 से 98 प्रतिशत तक रहा, जिससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित रही.

ऑरेंज और येलो कैटेगरी में दिल्ली का AQI

दिल्ली के एक्यूआई आंकड़े के मुताबिक, दिल्ली में कई निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई ऑरेंज और येलो श्रेणी में दर्ज किया गया. आनंद विहार में 242, अशोक विहार में 222, चांदनी चौक में 217, बवाना में 222, आया नगर में 121, मथुरा रोड में 151, डीटीयू में 158 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 157 एक्यूआई दर्ज किया गया.

नोएडा में भी एक्यूआई में सुधार देखने को मिला, हालांकि कुछ इलाके अब भी ऑरेंज जोन में हैं. सेक्टर-125 नोएडा में 235, सेक्टर-1 नोएडा में 208, सेक्टर-116 नोएडा में 207, सेक्टर-62 नोएडा में 138 एक्यूआई दर्ज किया गया. गाजियाबाद में स्थिति अपेक्षाकृत गंभीर रही, जहां कुछ क्षेत्रों में एक्यूआई अब भी ऊंचा दर्ज किया गया, जिनमें लोनी में 271, इंदिरापुरम में 255, वसुंधरा में 237 और संजय नगर में 211 एक्यूआई दर्ज किया गया.

अभी न लें राहत की सांस

हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे और धुंध के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में फंसे रह सकते हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है. फिलहाल एनसीआर वासियों ने लंबे समय बाद कुछ हद तक साफ हवा में सांस ली है, लेकिन विशेषज्ञ सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
AQI AIR Pollution DELHI NEWS DELHI AIR POLLUTION AQI 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Jaipur में Thar वाले के कहर का वीडियो देख रूह कांप जाएंगी । Breaking News
Bihar News : Katihar में एक के बाद एक कई कौवों की मौत से मचा हड़कंप... इलाके में Bird Flu की दस्तक
ICC T20 Worldcup : युद्ध के बाद अब क्रिकेट के मैदान से भागा पाकिस्तान ... आज ICC लेगा बड़ा फैसला
Jaipur में Thar वाले के कहर के डर से जान बचाकर भागे लोग । Breaking News
Union Budget 2026 Empowers Youth with Education and Career Pathways | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
फूड
Fresh Food At Restaurants: ढाबे से लेकर होटल तक... ये सब्जियां बनती हैं एकदम ताजी, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
ढाबे से लेकर होटल तक... ये सब्जियां बनती हैं एकदम ताजी, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
यूटिलिटी
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
जनरल नॉलेज
Budget 2026: बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget