दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के बीच और बिगड़ेंगे हालात? पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने किया आगाह

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में प्रदूषण के स्तर को लेकर लोगों को आगाह किया है. उन्होंने कहा है कि रविवार (21 दिसंबर) को प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ने वाला है. इस लेकर उन्होंने लोगों से अपील की है.

(खबर अपडेट की जा रही है...)