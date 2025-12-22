हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, मंत्री सिरसा की चेतावनी, 'अगर नियम तोड़ा तो...'

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, मंत्री सिरसा की चेतावनी, 'अगर नियम तोड़ा तो...'

Delhi Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 22 Dec 2025 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार प्रदूषण के खिलाफ बहु-स्तरीय रणनीति पर काम कर रही है. इसी कड़ी में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी उद्योग प्रदूषण फैलाते पाए जाएंगे, उन्हें बिना किसी ढीलाई के सील किया जाएगा.

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि आज से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया है. वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. खास तौर पर वे उद्योग जिन्होंने तय समय सीमा तक जरूरी ओईसीएम सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन नहीं किया है उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.

'अब तक 2 लाख वाहनों की जांच'

मंत्री सिरसा ने जानकारी दी कि GRAP-4 के तहत 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम लागू होने के बाद अब तक 2 लाख से अधिक वाहनों की प्रदूषण जांच की गई है. इनमें से करीब 10 हजार वाहन तय मानकों पर खरे नहीं उतर पाए. इससे साफ है कि सख्त जांच और कार्रवाई से व्यवस्था में सुधार आ रहा है. उन्होंने बताया कि सभी PUC केंद्रों को आधुनिक मशीनों से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे और किसी को परेशानी न हो.

'अवैध फैक्ट्रियों की पहचान कर करेंगे बंद'

दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को अवैध और अनधिकृत उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. शहर में जहां-जहां नियमों के खिलाफ फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनकी पहचान कर उन्हें बंद किया जाएगा. 

धूल और कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर 24 घंटे सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है. वहीं, लैंडफिल साइट्स पर बड़े पैमाने पर बायो-माइनिंग की जा रही है. रोजाना करीब 35 हजार मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है, ताकि कूड़े के पहाड़ कम हों और हवा साफ हो. 

'नियम न मानने वाले दफ्तरों पर भी होगा एक्शन'

पर्यावरण मंत्री ने वर्क-फ्रॉम-होम को लेकर भी सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि GRAP-4 के तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम कराने के निर्देश हैं और इसका पालन न करने वाले निजी दफ्तरों पर कार्रवाई होगी. उनका कहना है कि लोगों की सेहत सरकार की पहली प्राथमिकता है.

'ढीलाई नहीं होगी बर्दाश्त'

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा कि दिल्ली की हवा साफ करने के मिशन में किसी भी तरह की ढीलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जनता से भी नियमों का पालन करने और सरकार का साथ देने की अपील की ताकि दिल्ली को एक साफ और स्वस्थ शहर बनाया जा सके. 

गौरतलब है कि हर साल सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है. वाहनों का धुआं, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्यों की धूल और कचरे के पहाड़ इसकी बड़ी वजह माने जाते हैं. इसी कारण सरकार हर साल GRAP लागू करती है, ताकि हालात काबू में रह सकें.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 22 Dec 2025 08:12 PM (IST)
Tags :
Manjinder Singh Sirsa DELHI POLLUTION DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर राज कर रही है 'मिसेज देशपांडे', व्यूज के मामले में माधुरी दीक्षित निकल गईं सबसे आगे
ओटीटी पर राज कर रही है 'मिसेज देशपांडे', व्यूज के मामले में माधुरी दीक्षित निकल गईं सबसे आगे
क्रिकेट
Year Ender 2025: टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर, साल 2025 में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन
टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर, साल 2025 में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन
Advertisement

वीडियोज

Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
New FASTag Rules 2025: फास्टैग के जरिए पेट्रोल-डीजल, पार्किंग फीस का पेमेंट भी कर सकेंगे | Breaking
Itti Si Khushi: 😁Virat ले आया Anvita के घर party invitation, Anvita ने किया इंकार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर राज कर रही है 'मिसेज देशपांडे', व्यूज के मामले में माधुरी दीक्षित निकल गईं सबसे आगे
ओटीटी पर राज कर रही है 'मिसेज देशपांडे', व्यूज के मामले में माधुरी दीक्षित निकल गईं सबसे आगे
क्रिकेट
Year Ender 2025: टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर, साल 2025 में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन
टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर, साल 2025 में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
यूटिलिटी
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
हेल्थ
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget