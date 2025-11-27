हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की जहरीली हवा से कब मिलेगी राहत? प्रदूषण के साथ कोहरा और ठंड ने भी बढ़ाई परेशानी

दिल्ली की जहरीली हवा से कब मिलेगी राहत? प्रदूषण के साथ कोहरा और ठंड ने भी बढ़ाई परेशानी

Delhi AQI: दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा जहरीली बनी हुई हैं, गुरुवार को भी यहां के ज्यादातर इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई. आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत मिलते नहीं दिख रही.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Nov 2025 07:17 AM (IST)
राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही हैं लेकिन लोगों को जहरीली हवा से राहत मिलते नहीं दिख रही हैं. बुधवार के प्रदूषण में मामूली सा सुधार हुआ था, लेकिन गुरुवार तड़के एक बार फिर से हवा में प्रदूषण के स्तर बढ़ गया. राजधानी के ज्यादातर इलाकों में आज भी हवा 350 से 400 के बीच 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई हैं. वजीरपुर और बवाना में ये आंकड़ा 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया. इसके साथ ही राजधानी में ठंड भी बढ़ती हुई दिखा दे रही है और कोहरा भी लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है.

राजधानी में पिछले एक महीने से लगातार हवा में प्रदूषण बना हुआ हैं. लेकिन बीते दो-तीन दिन से इसमें थोड़ा सुधार भी देखा गया जिसे देखते हुए कल शाम को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने GRAP स्टेज-3 की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया था लेकिन हवा अब भी बेहद खराब की श्रेणी में बनी हुई हैं. 

वजीरपुर और बवाना सबसे ज्यादा प्रदूषित

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में फिर से बढ़ोतरी हुई हैं. दिल्ली का वजीरपुर और बवाना इलाके का सबसे बुरा हाल है, यहां आज सबसे अधिक प्रदूषित हवा बनी हुई हैं. सीपीबीसी के मुताबिक सुबह 6 बजे वजीरपुर में हवा में प्रदूषण का स्तर 404 रिकॉर्ड किया और बवाना में एक्यूआई 403 रहा. 

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एक्यूआई

इसके अलावा दिल्ली के दूसरे इलाकों का हाल भी ज्यादा अच्छा नही हैं. विवेक विहार में आज एक्यूआई 395, जहांगीर पुरी में 392, आनंद विहार में 386, नरेला 386,  बुराड़ी में 368, चांदनी चौक में 368,  सोनिया विहार में 355, आरकेपुरम में 354 एक्यूआई दर्ज किया गया है, जो बेहद ख़राब श्रेणी की हवा मानी जाती है. 

दिल्ली में सुबह से आसमान में धुंध और कोहरे की परत छाई दिख रही हैं. प्रदूषण की वजह से सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी कम रहती हैं. ऐसे माहौल में साँस लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक लोग ज्यादा से ज्यादा घर पर रहे और जरूरी होने पर ही घर से निकले. अगर बाहर जाना है तो अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें. 

Published at : 27 Nov 2025 07:17 AM (IST)
