दिल्ली में पानी संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल, 'मटका फोड़' प्रदर्शन से BJP सरकार को घेरा
Delhi Water Crisis: देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीबों के हितों की अनदेखी कर रही है. भीषण गर्मी में उन्हें पीने के पानी के लिए तरसाया जा रहा है.
दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर के ब्लॉक में 'मटका फोड़' प्रदर्शन आयोजित किए गए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड और बीजेपी सरकार जल संकट से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हो रही हैं, जिसके कारण आम लोगों, खासकर गरीब तबके को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने खुद बुराड़ी समेत कई इलाकों में आयोजित 'मटका फोड़' प्रदर्शनों में हिस्सा लिया. करावल नगर जिले के बुराड़ी स्थित दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पानी की समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग उठाई गई.
गरीब विरोधी नीतियों का लगाया आरोप
देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रेखा गुप्ता सरकार गरीबों के हितों की अनदेखी कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों को राजधानी से बाहर करने की सोची-समझी रणनीति के तहत उनके घर तोड़े जा रहे हैं. भीषण गर्मी में उन्हें पीने के पानी के लिए तरसाया जा रहा है, बिजली कटौती और गंदगी जैसी समस्याओं से जूझने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां गरीबों के अस्तित्व पर संकट पैदा कर रही हैं.
कांग्रेस शासनकाल की उपलब्धियां भी गिनाईं
देवेंद्र यादव ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान गरीबों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए इन-सीटू फ्लैट योजना शुरू की थी और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था. उनके अनुसार, कांग्रेस के 15 वर्षों के शासनकाल में दिल्लीवासियों को पानी की ऐसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था.
AAP और BJP दोनों पर साधा निशाना
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए फ्लैटों को गरीबों को आवंटित करने के बजाय पिछली आम आदमी पार्टी सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार ने उनकी उपेक्षा की. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों सरकारों ने गरीबों की मजबूरियों पर राजनीति की और उनके पुनर्वास के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया.
जल संकट के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस
देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पानी की कमी के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे. उन्होंने मांग की कि जिन इलाकों में गरीब आबादी रहती है, वहां तुरंत पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में जानबूझकर दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों से पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है.
'ट्रिपल इंजन' सरकार पर भी उठाए सवाल
देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार पड़ोसी बीजेपी शासित राज्यों से राजधानी की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है. उन्होंने दावा किया कि तथाकथित 'ट्रिपल इंजन' सरकार होने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मंगेश त्यागी, नरेंद्र सोनी, नारायण दत्त, प्रदीप राणा, श्याम सिसौदिया, राजन पांडे, खेम चंद सैनी, विनय त्यागी, अनिल बंसीवाल, अमित डेडा, विनोद कुमार और मुकेश पाल सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.