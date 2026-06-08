दिल्ली: झूला झूल रही थी 7 साल की तान्या, अचानक गिरा पिलर, मासूम की दर्दनाक मौत

दिल्ली के नरेला इलाके से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बच्चों के खेलते-खेलते एक परिवार की दुनिया उजड़ गई. होलंबी खुर्द में एक पुराने और जर्जर शौचालय का पिलर अचानक ढह गया, जिसकी चपेट में आने से सात वर्षीय बच्ची की जान चली गई. कुछ पल पहले तक दोस्तों के साथ हंसती-खेलती बच्ची देखते ही देखते हादसे का शिकार बन गई.

मृतक बच्ची की पहचान तान्या के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक तान्या अपने घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इलाके में मौजूद एक जर्जर शौचालय के पिलरों पर रस्सी बांधकर बच्चे झूला झूलते थे. शनिवार रात भी बच्चे उसी तरह खेल रहे थे, लेकिन इस बार खेल अचानक मातम में बदल गया.

अचानक भरभराकर गिरा पिलर, मची अफरा-तफरी

बताया जा रहा है कि रात करीब नौ बजे तान्या झूला झूल रही थी. इसी दौरान कमजोर हो चुका पिलर अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा. भारी पिलर सीधे बच्ची के ऊपर आ गिरा, जिससे वह उंसके नीचे दब गई. वहां मौजूद अन्य बच्चे किसी तरह बच गए, लेकिन घटना के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई.

बच्चों की आवाज सुन दौड़े लोग, लेकिन नहीं बच सकी जान

हादसे के बाद बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग और तान्या के परिजन मौके पर पहुंचे. घायल बच्ची को तुरंत महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया. परिवार को उम्मीद थी कि समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच जाएगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

तान्या अपने पिता सोनू, मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ होलंबी खुर्द गांव में रहती थी. पड़ोसियों के मुताबिक वह बेहद चंचल बच्ची थी. उसकी असमय मौत ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया है. परिवार के घर पर शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.

लापरवाही से मौत का केस दर्ज

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी के अनुसार मामले में लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.