दिल्ली: क्या BS-6 वाहन भी होंगे समय से पहले बाहर? परिवहन क्षेत्र ने उठाए गंभीर सवाल

दिल्ली-एनसीआर में BS-IV वाणिज्यिक वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर परिवहन क्षेत्र में चिंता गहराती जा रही है. यह मामला केवल BS-IV वाहनों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब BS-VI वाहनों के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. परिवहन संगठनों का कहना है कि अगर सरकार समय रहते स्पष्ट नीति नहीं बनाती है, तो आने वाले वर्षों में लाखों वाहन मालिकों को फिर से अनिश्चितता और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है.

परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि वाहन मालिकों ने सरकार की नीतियों, न्यायालयों के निर्देशों और निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए करोड़ों रुपये का निवेश कर BS-IV और बाद में BS-VI वाहन खरीदे थे. ऐसे में यदि नई तकनीकों के नाम पर वैध और निर्धारित मानकों का पालन करने वाले वाहनों को समय से पहले संचालन से बाहर किया जाता है, तो इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा और पूरे परिवहन उद्योग में अस्थिरता बढ़ेगी.

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, लेकिन BS-VI का भविष्य क्या?

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है. ऐसे में वाहन मालिकों के बीच यह आशंका भी बढ़ रही है कि कहीं भविष्य में BS-VI वाहनों के लिए भी इसी प्रकार के प्रतिबंधात्मक कदम न उठाए जाएं. परिवहन संगठनों का मानना है कि सरकार को अभी से BS-VI वाहनों की परिचालन अवधि को लेकर स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए ताकि वाहन मालिक अपने निवेश, ऋण भुगतान और व्यवसायिक योजनाओं का दीर्घकालिक आकलन कर सकें.

नई नीति की संभावना के बीच परिवहन क्षेत्र हुआ सतर्क

जानकारों का कहना है कि सरकार इस विषय पर अधिकारियों, बड़ी कंपनियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विभिन्न परिवहन संगठनों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है. ऐसे में भविष्य में किसी नई नीति के लागू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. परिवहन क्षेत्र का मानना है कि अभी से अपनी चिंताओं और सुझावों को प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुंचाना जरूरी है.

परिवहन संगठनों ने सरकार के सामने रखीं प्रमुख मांगें

परिवहन क्षेत्र ने सरकार से मांग की है कि वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) रखने वाले BS-IV वाणिज्यिक वाहनों को उनकी निर्धारित आयु पूरी होने तक संचालन की अनुमति दी जाए. साथ ही 1 नवंबर 2026 से BS-IV वाहनों के प्रवेश और संचालन पर प्रस्तावित प्रतिबंध को वापस लेने की भी मांग की गई है.

इसके अलावा BS-IV से BS-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव के लिए कम से कम 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन या स्क्रैपेज समर्थन उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है. छोटे ट्रक ऑपरेटरों, स्वरोजगार आधारित वाहन मालिकों और ड्राइवरों के लिए विशेष संरक्षण तथा पुनर्वास योजना लागू करने की भी जरूरत बताई गई है.

BS-VI वाहनों के लिए सुनिश्चित परिचालन अवधि घोषित करने की मांग

परिवहन संगठनों का कहना है कि सरकार को तत्काल BS-VI वाहनों की न्यूनतम और सुनिश्चित परिचालन अवधि घोषित करनी चाहिए. इससे भविष्य में किसी भी नीति परिवर्तन के कारण वाहन मालिकों को समयपूर्व आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा. साथ ही यह भी मांग की गई है कि किसी नई पर्यावरणीय या तकनीकी नीति को लागू करने से पहले परिवहन संगठनों, वाहन मालिकों और अन्य हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाए.

पर्यावरण और रोजगार के बीच संतुलन जरूरी

परिवहन क्षेत्र का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण निःसंदेह देश की प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ-साथ लाखों परिवारों की आजीविका, परिवहन उद्योग की स्थिरता और वैध निवेशों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. इसलिए ऐसी नीतियों की जरूरत है जो पर्यावरणीय लक्ष्यों और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकें.

BS-IV ही नहीं, BS-VI के भविष्य का भी सवाल

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (पंजी.) के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने कहा कि आज केवल BS-IV वाहनों का मुद्दा नहीं है, बल्कि BS-VI वाहनों का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है. उनका कहना है कि यदि अभी स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई, तो आने वाले समय में लाखों वाहन मालिक एक बार फिर इसी तरह की अनिश्चितता और आर्थिक जोखिम का सामना करने को मजबूर हो सकते हैं.