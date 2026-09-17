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PM मोदी के जन्मदिन पर CM रेखा गुप्ता का फैसला, अपने सभी अंग किए दान
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर अपने सभी अंग दान करने का फैसला किया.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सभी अंग दान कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि अंगदान मानवता का बहुत बड़ा प्रयास है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भी अपने अंग को दान करें. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिवस हम सभी को जन सेवा की प्रेरणा देता है. दिल्ली की सरकार उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ती रहेगी.
(खबर अपडेट होगी...)
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