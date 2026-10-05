'सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को आज...' CJI की टिप्पणी पर CJP की प्रतिक्रिया
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की ओर से फॉर्म 6 पर की गई टिप्पणी पर पहली प्रतिक्रिया दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 5 अक्टूबर भारत को निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. यह नोटिस उस याचिका पर भेजा गया है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाले निर्वाचन आयोग के कामकाज के उस तरीके को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित तौर पर दो चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना फैसले लिए गए थे.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जज जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए नोटिस जारी किया.
कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या कहा?
अब इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर सौरव ने लिखा 'आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को झूठा करार देते हुए उन्हें बुरी तरह फँसा दिया है. ज्ञानू, इट्स डन ब्रो.'
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दरअसल, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने SIR प्रक्रिया के दौरान बदले हुए फॉर्म 6 के इस्तेमाल पर चिंता जताई. इस पर CJI सूर्य कांत ने कहा कि हमने 'फॉर्म 6' को मंजूरी नहीं दी है. बदले हुए 'फॉर्म 6' को हमारे द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है. यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए.
याचिका में क्या कहा गया?
बेंच ने कहा कि निर्वाचन आयोग के फैसले या तो सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए. अदालत ने यह भी कहा कि वह यह मानकर चल रही है कि आयोग के सभी फैसले इसी प्रक्रिया के तहत लिए गए.पटना निवासी राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में न्यायालय से यह तय करने का अनुरोध किया गया है कि क्या CEC ज्ञानेश कुमार उन शक्तियों का अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से पूरे निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं.
याचिका में कहा गया है कि यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे कार्यों को अनधिकृत घोषित किया जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.