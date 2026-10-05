ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को आज...' CJI की टिप्पणी पर CJP की प्रतिक्रिया

'सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को आज...' CJI की टिप्पणी पर CJP की प्रतिक्रिया

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की ओर से फॉर्म 6 पर की गई टिप्पणी पर पहली प्रतिक्रिया दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 05 Oct 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 5 अक्टूबर भारत को निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. यह नोटिस उस याचिका पर भेजा गया है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाले निर्वाचन आयोग के कामकाज के उस तरीके को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित तौर पर दो चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना फैसले लिए गए थे.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जज जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए नोटिस जारी किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
'कांग्रेस जीतने के लिए...', अखिलेश यादव के बयान पर बोले राशिद अल्वी
'कांग्रेस जीतने के लिए...', अखिलेश यादव के बयान पर बोले राशिद अल्वी
दिल्ली NCR
दिल्ली: बुजुर्ग दंपती को कार चालक ने उड़ाया, महिला ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली: बुजुर्ग दंपती को कार चालक ने उड़ाया, महिला ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें
दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें
दिल्ली NCR
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज

कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या कहा?

अब इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर सौरव ने लिखा 'आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को झूठा करार देते हुए उन्हें बुरी तरह फँसा दिया है. ज्ञानू, इट्स डन ब्रो.'

'कांग्रेस जीतने के लिए...', अखिलेश यादव के बयान पर बोले राशिद अल्वी

दरअसल, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने SIR प्रक्रिया के दौरान बदले हुए फॉर्म 6 के इस्तेमाल पर चिंता जताई. इस पर CJI सूर्य कांत ने कहा कि हमने 'फॉर्म 6' को मंजूरी नहीं दी है. बदले हुए 'फॉर्म 6' को हमारे द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है. यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए.

याचिका में क्या कहा गया?

बेंच ने कहा कि निर्वाचन आयोग के फैसले या तो सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए. अदालत ने यह भी कहा कि वह यह मानकर चल रही है कि आयोग के सभी फैसले इसी प्रक्रिया के तहत लिए गए.पटना निवासी राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में न्यायालय से यह तय करने का अनुरोध किया गया है कि क्या CEC ज्ञानेश कुमार उन शक्तियों का अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से पूरे निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं. 

याचिका में कहा गया है कि यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे कार्यों को अनधिकृत घोषित किया जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 05 Oct 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
ECI CJP Gyanesh Kumar SUPREME COURT Sourav Das
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'कांग्रेस जीतने के लिए...', अखिलेश यादव के बयान पर बोले राशिद अल्वी
'कांग्रेस जीतने के लिए...', अखिलेश यादव के बयान पर बोले राशिद अल्वी
दिल्ली NCR
दिल्ली: बुजुर्ग दंपती को कार चालक ने उड़ाया, महिला ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली: बुजुर्ग दंपती को कार चालक ने उड़ाया, महिला ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें
दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें
दिल्ली NCR
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
महाराष्ट्र
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
ओटीटी
फिर से ठेला लगा रहीं चंद्रिका दीक्षित, वड़ा पाव की जगह बेच रही ये
फिर से ठेला लगा रहीं चंद्रिका दीक्षित, वड़ा पाव की जगह बेच रही ये
क्रिकेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
ऑटो
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget