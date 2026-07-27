CJP के समर्थन में कांग्रेस! जश्न पर कहा- कौन डांस कर रहा है?

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा होटल में जश्न मनाने का मामला अब सियासी रंग ले रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह किसी का व्यक्तिगत जीवन है. कौन डांस कर रहा है? कौन जश्न मना रहा है? यह उसकी निजी बात है.

संसद भवन के बाहर पत्रकारों के सवाल पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "मुझे लगता है कि यह किसी का व्यक्तिगत जीवन है. कौन डांस कर रहा है? कौन जश्न मना रहा है? यह उसकी निजी बात है. दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार प्रदर्शनकारियों को गालियां दे रहे हैं, उन्हें भला-बुरा कह रहे हैं और छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वे समाज का हिस्सा ही नहीं हैं. कुल मिलाकर, सबकी अपनी निजी जिंदगी है, लेकिन आपको संसद और संसद की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा."

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धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुई थी CJP की पार्टी

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई) को अपना इस्तीफा दिया था. जिसे CJP ने अपनी जीत बताया और आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया. बीते एक महीन से CJP के बैनर तले छात्र और युवा धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ नीट परीक्षा और पेपर लीक सुधार की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे. इसके बाद जब इस्तीफे का ऐलान हुआ तो उसके बाद किसी होटल में CJP पार्टी पदाधिकारियों का डांस का वीडियो वायरल हुआ था. जिस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है .

20 जुलाई को हुआ था लाठीचार्ज

छात्रों के आंदोलन में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े. यही नहीं पैलेट गन चलने से कई छात्र और युवा घायल भी हुए हैं. विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब माँगा है. इस कारण दोनों पक्षों में गतिरोध बढ़ता जा रहा है. जिससे संसद की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है.

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