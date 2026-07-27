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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअंकित शर्मा केस: फांसी की सजा की मांग, 31 जुलाई को फैसला

अंकित शर्मा केस: फांसी की सजा की मांग, 31 जुलाई को फैसला

Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कहा कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, ये लोग अपराध के समय कसाई बन गए थे. वहीं ताहिर हुसैन के वकील ने विरोध किया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 27 Jul 2026 06:36 PM (IST)
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कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों की सजा की अवधि पर फैसला 31 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट में दोषी ताहिर हुसैन समेत अन्य की सजा पर बहस पूरी हो गई है. दिल्ली पुलिस ने अदालत से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है.

ये लोग अपराध के समय कसाई बन गए थे- दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि क्राइम की प्रवृति हीनियस, ब्रूटल है. यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, ये लोग अपराध के समय कसाई बन गए थे. यह एक ऐसा केस है जहां अपराधी जानवर बन गए थे. आईबी अफसर अंकित शर्मा के मरने के बाद भी उसको मारा गया, उसके शरीर पर नेकर के सिवा कोई कपड़ा नहीं था. इनका अपराध ऐसा है, जिसको माफ नहीं किया जा सकता.''

अंकित शर्मा को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था- दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि अंकित शर्मा को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया. 51 ज़ख्म थे, 7 जख्म ऐसे थे जिनसे मौत हो सकती थी, 16 जख्म धारधार अपराध से किये गए थे. हथियारों का इस्तेमाल अपराध की नेचर को दर्शाता है. इन सभी दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए.''

ताहिर हुसैन के वकील ने मौत की सजा की मांग का किया विरोध

वहीं, ताहिर हुसैन के वकील ने दिल्ली पुलिस द्वारा मौत की सजा देने की मांग का विरोध किया. ताहिर हुसैन के वकील ने कहा, ''हर केस में मौत की सजा देने का प्रावधान नहीं है, 91 गवाहों के बयान कोर्ट ने दर्ज किए, जिसके बाद 11 में से सिर्फ 6 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया. पूरे ट्रायल के दौरान आपराधिक षंडयंत्र (IPC की धारा 120B) का कोई भी साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया गया.''

'रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मौत की सजा दी जानी चाहिए'

ताहिर हुसैन के वकील आगे कहा कि जो लोग अंकित शर्मा पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा थे उनकों कोर्ट ने बरी कर दिया. पुलिस भी हिंसक भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, ऐसे में किसी एक व्यक्ति को हत्या का जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है. वकील ने ये भी कहा, ''रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मौत की सज़ा दी जानी चाहिए. जहां पर अंकित की हत्या हुई वहां पर ताहिर हुसैन मौजूद नहीं था. अंकित की हत्या की साजिश में ताहिर शामिल नहीं था.''

यह मौत की सजा का केस नहीं है- वकील

वकील ये भी कहा कि सिर्फ जख्मों के हिसाब से यह नहीं तय किया जा सकता कि दोषी को मौत की सज़ा दी जाए. यह मौत की सज़ा का केस नहीं है, सिर्फ उम्र कैद की सजा दी जा सकती है. उन्होंने बचाव करते हुए कहा, ''पूरे ट्रायल में घटना के समय ताहिर हुसैन की मौजूदगी ही साबित हुई है, कोर्ट को सजा देते समय यह भी देखना चाहिए कि क्या दोषियों के सुधार की कोई संभावना नहीं है. ताहिर हुसैन ने खुद पुलिस को कॉल किया था, कोर्ट ने इस बात को माना भी था. 

ताहिर हुसैन के वकील ने आगे कहा इसमें कोई शक नहीं है कि मौत हुई है लेकिन ट्रायल के दौरान जो साक्ष्य सामने आए हैं, कोर्ट को उसको भी देखना चाहिए, और ट्रायल में हत्या में शामिल होने की बात सामने नहीं आई है.

अंकित की हत्या के वक्त किसी ने दया नहीं की- दिल्ली पुलिस

वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा, ''अगर अंकित के पास डंडा था तो क्या भीड़ को इस बात का लाइसेंस मिल गया कि वह उसकी इतनी बर्बरता से हत्या कर दे. जो लोग आज दया मांग रहे हैं, उनको भी दया करनी चाहिए थी, किसी की भी तरफ से दया नहीं की गई. कोई अंकित को अस्पताल तक नहीं ले गया, इतनी बर्बरता से हत्या करने के बाद दया मांग रहे हैं.

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Published at : 27 Jul 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Ankit Sharma Murder Case DELHI NEWS DELHI POLICE TAHIR HUSSAIN
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